Украина потеряла около половины газодобычи из-за атак россии — Шмыгаль

Этой зимой россия нанесла ряд масштабных ударов по украинской газодобывающей инфраструктуре, в результате чего Украина потеряла почти 50% всей добычи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 29 апреля.

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По его словам, несмотря на атаки рф, сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей газом, и сейчас идет работа над тем, чтобы компенсировать эти потери, в том числе за счет импорта.

Шмыгаль заявил, что с начала 2025 года уже законтрактовано 1,5 млрд кубометров газа, а еще 300 млн кубометров сжиженного природного газа «Нафтогаз» закупит у польской компании Orlen.

«Диверсифицируем источники энергоресурсов, чтобы гарантированно иметь достаточные объемы газа на следующую зиму», — отметил премьер.

Кроме того, Кабмин принял решение для ускорения украинской газодобычи.

«Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощаем процедуры устройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины», — пояснил Шмыгаль.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит НАК «Нафтогаз Украины» кредит в размере 270 млн евро для формирования стратегических запасов газа, а Норвегия дополнит это финансирование грантом в 140 млн евро под государственные гарантии.