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28 апреля 2025, 15:37 Читати українською

Члены Комитета НБУ единогласно поддержали сохранение учетной ставки на уровне 15,5%

Сохранение учетной ставки на уровне 15,5% годовых на заседании 16 апреля поддержали все 11 членов комитета по монетарной политике Нацбанка (КМП НБУ), говорится в итогах дискуссии.

Сохранение учетной ставки на уровне 15,5% годовых на заседании 16 апреля поддержали все 11 членов комитета по монетарной политике Нацбанка (КМП НБУ), говорится в итогах дискуссии.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧлены КМП отметили, что сохранение взвешенной монетарной политики подпитает текущие положительные тенденции, будет способствовать дальнейшему улучшению ожиданий экономических агентов и снижению фундаментального ценового давления, что нивелирует угрозу закрепления инфляции на двузнаковом уровне.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Члены КМП отметили, что сохранение взвешенной монетарной политики подпитает текущие положительные тенденции, будет способствовать дальнейшему улучшению ожиданий экономических агентов и снижению фундаментального ценового давления, что нивелирует угрозу закрепления инфляции на двузнаковом уровне.

Когда ожидать понижения

Члены КМП ожидают возвращения к осторожному смягчению процентной политики только после прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на двузнаковом уровне.

Участники дискуссии отмечали, что НБУ сможет вернуться к циклу понижения учетной ставки во втором полугодии.

В то же время, сразу несколько членов КМП подчеркнули, что НБУ следует и дальше придерживаться взвешенного подхода и не спешить с смягчением процентной политики сразу после формального прохождения пика ценового всплеска. По их мнению, целесообразно сначала убедиться в устойчивом снижении инфляции и отсутствии угрозы более длительного закрепления на двузнаковом уровне.

Читайте также: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Учитывая усиление геополитической неопределенности и значительные риски, связанные с последствиями войны, члены КМП видят ограниченное пространство смягчения процентной политики и ожидают учетную ставку на уровне около 13% в конце 2025 года.

Кроме того, они не исключили вероятность более длительного, чем предполагает новый макропрогноз, удержание учетной ставки на текущем уровне или применение дополнительных мер монетарной политики в случае более длительного закрепления инфляции на высоком уровне и усиления рисков разбалансирования ожиданий.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vadim531
Vadim531
28 апреля 2025, 15:41
#
Дурачки, занепокоеные ростом инфляции, но ставку поднимать не хотят чтоб не дай бог гриына не укрепилась
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