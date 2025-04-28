Сохранение учетной ставки на уровне 15,5% годовых на заседании 16 апреля поддержали все 11 членов комитета по монетарной политике Нацбанка (КМП НБУ), говорится в итогах дискуссии.
Члены Комитета НБУ единогласно поддержали сохранение учетной ставки на уровне 15,5%
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Члены КМП отметили, что сохранение взвешенной монетарной политики подпитает текущие положительные тенденции, будет способствовать дальнейшему улучшению ожиданий экономических агентов и снижению фундаментального ценового давления, что нивелирует угрозу закрепления инфляции на двузнаковом уровне.
Когда ожидать понижения
Члены КМП ожидают возвращения к осторожному смягчению процентной политики только после прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на двузнаковом уровне.
Участники дискуссии отмечали, что НБУ сможет вернуться к циклу понижения учетной ставки во втором полугодии.
В то же время, сразу несколько членов КМП подчеркнули, что НБУ следует и дальше придерживаться взвешенного подхода и не спешить с смягчением процентной политики сразу после формального прохождения пика ценового всплеска. По их мнению, целесообразно сначала убедиться в устойчивом снижении инфляции и отсутствии угрозы более длительного закрепления на двузнаковом уровне.
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Учитывая усиление геополитической неопределенности и значительные риски, связанные с последствиями войны, члены КМП видят ограниченное пространство смягчения процентной политики и ожидают учетную ставку на уровне около 13% в конце 2025 года.
Кроме того, они не исключили вероятность более длительного, чем предполагает новый макропрогноз, удержание учетной ставки на текущем уровне или применение дополнительных мер монетарной политики в случае более длительного закрепления инфляции на высоком уровне и усиления рисков разбалансирования ожиданий.
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