Toyota создаст собственный завод электромобилей в Китае

Toyota Motor Corp. находится на пути к тому, чтобы стать вторым автопроизводителем после Tesla Inc., который создаст полностью принадлежащий ему завод в Китае. Это событие произошло после того, как Toyota на этой неделе официально согласилась построить новый завод по производству электромобилей (EV) недалеко от Шанхая. Об этом пишет investing.

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Что известно

Toyota, крупнейший автопроизводитель в мире, планирует производить электромобили с аккумуляторным питанием для своего бренда Lexus на новом предприятии. Ожидается, что производство начнется в 2027 году с первоначальным годовым объемом в 100 000 единиц.

Создание нового завода также обеспечит около 1 000 новых рабочих мест. О планах изначально сообщило агентство Bloomberg в прошлом году.

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Точная сумма инвестиций Toyota не раскрывается. Однако, по сообщениям японских и местных СМИ, инвестиции составляют около 2 млрд долларов. Эти отчеты также предполагают, что новый завод может снизить производственные затраты до 20%.

Представитель Toyota подтвердил в четверг, что в Шанхае состоялась церемония подписания соглашения между Toyota и городскими властями. Представитель также объявил, что строительство нового предприятия начнется в июне.

В связанных новостях, Lexus представил новую версию своего роскошного седана ES на автосалоне в Шанхае на этой неделе. Новый автомобиль изначально будет продаваться китайским покупателям и доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. Планируется, что в конечном итоге этот автомобиль будет продаваться и на других крупных рынках.

Напомним

Другой японский автопроизводитель Nissan Motor намерен дополнительно вложить 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в Китай до конца 2026 года.