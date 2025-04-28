Toyota Motor Corp. находится на пути к тому, чтобы стать вторым автопроизводителем после Tesla Inc., который создаст полностью принадлежащий ему завод в Китае. Это событие произошло после того, как Toyota на этой неделе официально согласилась построить новый завод по производству электромобилей (EV) недалеко от Шанхая. Об этом пишет investing.
Toyota создаст собственный завод электромобилей в Китае
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Что известно
Toyota, крупнейший автопроизводитель в мире, планирует производить электромобили с аккумуляторным питанием для своего бренда Lexus на новом предприятии. Ожидается, что производство начнется в 2027 году с первоначальным годовым объемом в 100 000 единиц.
Создание нового завода также обеспечит около 1 000 новых рабочих мест. О планах изначально сообщило агентство Bloomberg в прошлом году.
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Точная сумма инвестиций Toyota не раскрывается. Однако, по сообщениям японских и местных СМИ, инвестиции составляют около 2 млрд долларов. Эти отчеты также предполагают, что новый завод может снизить производственные затраты до 20%.
Представитель Toyota подтвердил в четверг, что в Шанхае состоялась церемония подписания соглашения между Toyota и городскими властями. Представитель также объявил, что строительство нового предприятия начнется в июне.
В связанных новостях, Lexus представил новую версию своего роскошного седана ES на автосалоне в Шанхае на этой неделе. Новый автомобиль изначально будет продаваться китайским покупателям и доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. Планируется, что в конечном итоге этот автомобиль будет продаваться и на других крупных рынках.
Напомним
Другой японский автопроизводитель Nissan Motor намерен дополнительно вложить 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в Китай до конца 2026 года.
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