Японская Toyota Motor планирует инвестировать 14,6 млрд юаней (около $2 млрд) в строительство завода в Шанхае, который будет выпускать электромобили и аккумуляторы, сообщает «Синьхуа».
Toyota намерена инвестировать в Китай $2 млрд
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Что известно
Власти Шанхая и представители Toyota заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на международной выставке автомобильной промышленности Shanghai Auto Show 2025.
Предприятие будет находиться в шанхайском районе Цзиньшань и сфокусируется на исследованиях, разработке, производстве и сбыте электромобилей Lexus и аккумуляторов для электромобилей.
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Напомним
Другой японский автопроизводитель Nissan Motor намерен дополнительно вложить 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в Китай до конца 2026 года.
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