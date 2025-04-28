Украинские модели OnlyFans заработали $111 миллионов — ГНС

Украинские модели платформы OnlyFans за 2020−2022 годы заработали $111 млн. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью ЭП.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«606 (налоговых) проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Плательщики обжалуют в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам — 11».

По данным ГНС, в 2020—2022 годах 5435 украинцев получали доходы от размещения контента на OnlyFans. Суммарно у них было 7036 зарегистрированных аккаунтов (платформа позволяет регистрировать несколько аккаунтов на одного человека).

Читайте: Модели OnlyFans задекларировали 305,4 млн грн дохода — Гетманцев

В сентябре 2024 года ГНС получила данные об этих украинцах в рамках обмена налоговой информацией с Великобританией, где зарегистрирована компания Fenix International Ltd, которой и принадлежит OnlyFans.

Получив данные, украинские налоговики начали направлять лицам, получавшим доходы от этой платформы, запросы с просьбой предоставить декларацию или с требованием заплатить налог. По словам Кравченко, суммарно было отправлено 5126 таких запросов. Некоторые модели OnlyFans решили добровольно подать декларацию и уплатить налоги.

«748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода — 356 миллионов гривен», — отметил главный налоговик.

В то же время, он отказался отвечать на вопрос о том, не приведет ли подача декларации моделью OnlyFans к привлечению к ответственности за попытку легализовать доходы, полученные преступным путем, ведь изготовление порно в Украине является уголовным преступлением.

Читайте: Число украинских аккаунтов OnlyFans растет в три раза каждый год. Гетманцев призывает платить налоги

«Я не могу комментировать эту информацию, потому что я не наделен функцией органа досудебного расследования. Я не имею права зарегистрировать уголовное производство. Я не специалист по всему. Я выполняю закон», — отметил он.

По словам Кравченко, часть моделей OnlyFans зарегистрировали ФОПы и платят единый налог. Часть таких лиц декларируют доходы как физические лица, а значит уплачивают 18% налога на доходы и 1,5% военного сбора (с 2025 года ставка этого сбора выросла до 5%).

В некоторых случаях модели могли сотрудничать с OnlyFans-агентствами и получать «на руки» лишь около 20% дохода, который переводила платформа. Остальное забирало агентство как плату за свои услуги. Следовательно, размер налога, который от них требует ГНС, может быть равен размеру полученного такими моделями фактического дохода.

Кравченко советует в таких случаях предоставлять налоговой дополнительные данные и сведения, подтверждающие, что они получали меньший доход.

«Если кто-то получил меньше, чем налоговая считает, надо предоставить все подтверждающие это документы. Мы будем объективно и прозрачно рассматривать каждую ситуацию. Если есть жалобы или нерешенные вопросы, давайте решим их в досудебном порядке», — добавил он.