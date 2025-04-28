Deutsche Bank предупредил о риске сильного обесценивания доллара в ближайшие годы

Deutsche Bank предупреждает о структурном спаде доллара в ближайшие годы, что приведет к снижению курса американской валюты до самого низкого уровня за последние десять лет по отношению к евро . Об этом пишет Bloomberg.

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Что говорят стратеги банка

Стратеги банка утверждают, что негативное влияние американских пошлин, наряду с фискальным стимулированием в Германии и переоценкой роли Вашингтона на мировой арене, заставит инвесторов избавиться от американских активов и понизит курс доллара.

Индекс доллара упал до 16-месячного минимума в начале этой недели, поскольку возросшая неопределенность политики США подогрела вопросы о его статусе как мировой резервной валюты.

Индекс доллара, рассчитываемый агентством Bloomberg, упал почти на 4% в текущем месяце. Есть высокий риск, что для индекса апрель станет худшим месяцем за последние 2 года.

«Сейчас есть предпосылки для начала серьезного нисходящего тренда доллара», — отмечают стратеги Deutsche Bank Research. «Учитывая исторические события последних нескольких месяцев, наши прогнозы по EUR/USD теперь предполагают, что доллар войдет в затяжной цикл спада».

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Теперь банк прогнозирует: евро вырастет до $1,30 к концу 2027 года, что в последний раз наблюдалось в 2014 году. Это намного выше медианного прогноза аналитиков, опрошенных Bloomberg — $1,15.

Deutsche Bank также ожидает, что иена вырастет до 115 за доллар. Это станет самым высоким курсом с 2022 года.

Евро выиграет от перетока средств в другие безопасные активы и от операций со стороны резервных управляющих, которые хотят больше инвестировать в Европу. Единая валюта выросла более чем на 5% в этом месяце, превысив $1,15 на этой неделе. Банк ожидает, что к концу 2027 года доллар упадет по отношению к другим валютам, и видит, что фунт поднимется до $1,45, уровня, который в последний раз наблюдался в 2016 году.

Торговая политика Дональда Трампа снижает аппетит иностранных инвесторов к финансированию двойного дефицита США. Это приводит к постепенному сокращению инвестиций в американские активы и побуждает другие страны увеличивать фискальные расходы для поддержки внутреннего роста и потребления.

Это означает, что многолетний период исключительности США «уже начал разрушаться», говорят стратеги банка. И поскольку рынок продолжает отходить от доллара, «крайняя неопределенность и быстро меняющиеся политические нормы» будут поддерживать высокий риск «рыночных дислокаций и сбоев режима».

Мнение Deutsche совпадает с точкой зрения Камакшья Триведи, главы отдела глобальной валютной политики банка Goldman Sachs, который также считает, что тренд ослабления доллара будет оставаться в силе.