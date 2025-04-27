Налог на пенсию: Кто в Украине будет платить 20%

Многие считают, что пенсии не облагаются налогом, но это не совсем так. Государственная налоговая служба разъяснила , нужно ли платить налог с пенсий в Украине и какую сумму могут удержать в 2025 году, сообщают Экономические новости.

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По нормам Налогового кодекса, пенсии в Украине не всегда полностью освобождены от налогообложения. Если размер ежемесячной пенсионной выплаты превышает три минимальные зарплаты, налог взимается только с суммы, превышающей установленный порог.

В 2025 году минимальная заработная плата установлена на уровне 8 000 грн., поэтому пенсии до 24 000 грн. в месяц не подлежат налогообложению.

Если пенсионер получает дополнительные доходы, такие как заработная плата, арендная плата за недвижимость или дивиденды, они прилагаются к сумме пенсии. В случае если общий доход превышает 24 000 грн в месяц, излишек облагается налогом по ставке 15% или 20% в зависимости от размера дохода.

Сначала рассчитывается общий налогооблагаемый доход, после чего к нему применяются соответствующие ставки. Это касается не только пенсий, но и:

премий;

компенсаций;

заработных плат;

других видов доходов, выплачиваемых по трудовым или гражданско-правовым соглашениям.

Налоговые обязательства работающих пенсионеров не отличаются от общих ставок для других работников. В обязательные налоги входит:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%.

Военный сбор (ВЗ) — 5%.

Следует помнить, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) начисляется на большинство видов доходов, в том числе на заработную плату, стипендии, бонусы, премии и другие выплаты по гражданско-правовым договорам.

Пример расчета налогов

Если пенсионер получает заработную плату в 10 000 грн, налоги будут такими:

НДФЛ: 10 000 грн x 18% = 1 800 грн;

Военный сбор: 10000 грн x 5% = 500 грн.

Общая сумма удержанных налогов составит 2300 грн, а «чистая» зарплата после налогообложения — 7700 грн.

Какие налоговые льготы имеют пенсионеры в 2025 году

Пенсионеры в Украине имеют налоговые льготы, в частности, они освобождаются от уплаты земельного налога. Это право действует независимо от того, где проживает человек, и распространяется на земельные участки в пределах таких норм:

до 0,10 га — в пределах городов;

до 0,12 га — для садоводства;

до 0,10 га — для дачной застройки;

до 0,15 га — в поселках городского типа;

до 0,01 га — для гаражного строительства;

до 2 га — для ведения личного сельского хозяйства;

до 0,25 га — для строительства жилого дома в сельской местности.

Для получения поддержки пенсионеру нужно подать заявление в орган местного самоуправления и добавить документы, подтверждающие право на льготу, в частности, пенсионное удостоверение.