В первом квартале экономика Украины выросла на 0,5% — НБУ

В первом квартале 2025 г. реальный ВВП вырос на 0,5% в годовом исчислении после спада в предыдущем квартале. Об этом говорится в Инфляционном отчете за апрель 2025 года, обнародованном НБУ .

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«Весомым фактором роста экономики стали преимущественно стабильные поставки электроэнергии. Так, в первом квартале 2025 года дефицит электроэнергии был меньше, чем ожидалось, благодаря теплой погоде и быстрым ремонтам мощностей и инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Нацбанк ожидает, что в 2025 году рост ВВП будет оставаться умеренным — регулятор снизил прогноз экономического обновления с 3,6% до 3,1%.

Отмечается, что рост ВВП будут тормозить последствия войны, в частности, дефицит на рынке труда, в том числе из-за сохранения отрицательного сальдо миграции, усиления обстрелов и разрушения газовой инфраструктуры, что будет увеличивать зависимость от импорта, а также негативные эффекты торговых противостояний в мире.

При этом НБУ прогнозирует, что оживление урожайности, снижение дефицита электроэнергии и высокие объемы оборонных заказов будут поддерживать экономический рост в 2025 году.

Ожидается, что в 2026—2027 годах темпы роста реального ВВП ускорятся до 3,7−3,9%. В то же время регулятор предостерегает: фаза быстрого обновления завершилась, и без значительных инвестиций или массового возвращения трудовых мигрантов существенного ускорения роста ожидать не стоит.

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