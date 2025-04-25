Золото дешевеет на фоне сигналов об ослаблении напряжения в торговле между США и Китаем

Цены на золото потеряли более 1% в пятницу, 25 апреля, и движутся к недельному снижению на фоне сигналов о возможной деэскалации торговой войны между США и Китаем. В частности, из-за новости, что Китай рассматривает возможность отмены пошлин на некоторые американские товары. Об этом сообщает Reuters.

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Цена на спотовое золото снизилась на 1,5% — до $3 299,69 за тройскую унцию по состоянию на 11:30 по киевскому времени. Фьючерсы на золото в США лишились 1,1%, опустившись до $3 310,20.

Отмечается, что на цены на золото также отразился рост доллара США. Кроме того, европейские акции выросли после уведомления СМИ о том, что Китай рассматривает отмену пошлин на некоторые американские товары.

«Торговое соглашение между США и Китаем может стать причиной снижения цены золота до $3 000 за тройскую унцию или ниже, в зависимости от других влияющих факторов» — сказал аналитик MarketPulse от OANDA Зайн Вавда.

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Напомним

«Минфин» писал, что 22 апреля цены на золото впервые в истории превысили $3 500 за тройскую унцию.