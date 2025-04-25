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25 апреля 2025, 11:33 Читати українською

Китай отменил пошлины на американские полупроводники — CNN

Китай непублично упразднил 125% пошлины на отдельные американские полупроводники, пытаясь ослабить последствия торговой войны для своей технологической отрасли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные трех агентств по импорту.

Китай непублично упразднил 125% пошлины на отдельные американские полупроводники, пытаясь ослабить последствия торговой войны для своей технологической отрасли.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что отмена пошлин касается интегральных микросхем, также известных как микрочипы или полупроводники.

12 апреля 2025 года Китай повысил пошлины до 125% на все происходящие из Соединенных Штатов товары, в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить налоги на китайские товары до заоблачных 145%.

За несколько месяцев Пекин демонстрировал уверенность и решительность в способности выдержать обострение торговой войны с США. Однако эти исключения свидетельствуют о том, что Китаю приходится упразднять некоторые пошлины на критически важные товары, которые он не может производить самостоятельно или закупить в других странах.

По данным таможни, в прошлом году Китай импортировал полупроводников из США на сумму $11,7 млрд.

Полупроводники — незаменимая часть почти каждого электронного устройства. Их производство является сложным из-за высокой стоимости разработки и необходимого уровня технических знаний, поэтому большая часть производства сосредоточена в руках ограниченного количества поставщиков.

Хотя Китай достиг определенного прогресса в развитии собственной полупроводниковой отрасли, он все еще в значительной степени зависит от импорта микрочипов и оборудования для их производства из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов.

Напомним

«Минфин» писал, что Дональд Трамп объявил о намерении существенно снизить пошлины на импорт товаров из Китая, хотя полностью их не отменит.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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bonv
bonv
25 апреля 2025, 12:47
#
Помахали руками-словами…
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zephyr
zephyr
25 апреля 2025, 13:32
#
Да нет: после того как трэмп слился- КНР тоже понизили пошлины. Просто зеркалочка. Автор, почему-то, умалчивает некоторые вещи, или попросту не знает, что почти 4/5 полупроводников из США- возвращается уже в готовом продукте- опять в США. Texas instrumentals- те ещё затейники, но они чуть-ли не единственные, кого пускают после Т2 производства в оборонку и строительство. Кстати, те же TI- продают до сих пор полупроводники в рашку, и именно их ИС используются в калибрах и искандерах. Не забываем говорить спасибо, таким союзникам.
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Dimamizdm1
Dimamizdm1
25 апреля 2025, 14:34
#
Где Трамп слился? Он предположил, что возможно изменит тарифы, но пока всё в силе, никто не собирался воевать вечно. Это китайцы постоянно ноют через разные каналы, чтоб убрать тарифы, уже пробуют гримировать свои товары под южнокорейские. У меня знакомый торгует на Амазон китайщиной, говорит что ничего не изменилось.
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