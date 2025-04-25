Китай отменил пошлины на американские полупроводники — CNN

Китай непублично упразднил 125% пошлины на отдельные американские полупроводники, пытаясь ослабить последствия торговой войны для своей технологической отрасли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные трех агентств по импорту.

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Отмечается, что отмена пошлин касается интегральных микросхем, также известных как микрочипы или полупроводники.

12 апреля 2025 года Китай повысил пошлины до 125% на все происходящие из Соединенных Штатов товары, в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить налоги на китайские товары до заоблачных 145%.

За несколько месяцев Пекин демонстрировал уверенность и решительность в способности выдержать обострение торговой войны с США. Однако эти исключения свидетельствуют о том, что Китаю приходится упразднять некоторые пошлины на критически важные товары, которые он не может производить самостоятельно или закупить в других странах.

По данным таможни, в прошлом году Китай импортировал полупроводников из США на сумму $11,7 млрд.

Полупроводники — незаменимая часть почти каждого электронного устройства. Их производство является сложным из-за высокой стоимости разработки и необходимого уровня технических знаний, поэтому большая часть производства сосредоточена в руках ограниченного количества поставщиков.

Хотя Китай достиг определенного прогресса в развитии собственной полупроводниковой отрасли, он все еще в значительной степени зависит от импорта микрочипов и оборудования для их производства из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов.

Напомним

«Минфин» писал, что Дональд Трамп объявил о намерении существенно снизить пошлины на импорт товаров из Китая, хотя полностью их не отменит.