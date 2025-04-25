Китай непублично упразднил 125% пошлины на отдельные американские полупроводники, пытаясь ослабить последствия торговой войны для своей технологической отрасли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные трех агентств по импорту.
Китай отменил пошлины на американские полупроводники — CNN
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Отмечается, что отмена пошлин касается интегральных микросхем, также известных как микрочипы или полупроводники.
12 апреля 2025 года Китай повысил пошлины до 125% на все происходящие из Соединенных Штатов товары, в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить налоги на китайские товары до заоблачных 145%.
За несколько месяцев Пекин демонстрировал уверенность и решительность в способности выдержать обострение торговой войны с США. Однако эти исключения свидетельствуют о том, что Китаю приходится упразднять некоторые пошлины на критически важные товары, которые он не может производить самостоятельно или закупить в других странах.
По данным таможни, в прошлом году Китай импортировал полупроводников из США на сумму $11,7 млрд.
Полупроводники — незаменимая часть почти каждого электронного устройства. Их производство является сложным из-за высокой стоимости разработки и необходимого уровня технических знаний, поэтому большая часть производства сосредоточена в руках ограниченного количества поставщиков.
Хотя Китай достиг определенного прогресса в развитии собственной полупроводниковой отрасли, он все еще в значительной степени зависит от импорта микрочипов и оборудования для их производства из США, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Нидерландов.
Напомним
«Минфин» писал, что Дональд Трамп объявил о намерении существенно снизить пошлины на импорт товаров из Китая, хотя полностью их не отменит.
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