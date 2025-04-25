Реестр игроков с зависимостью от азартных игр за год увеличился в три раза

В Реестре лудоманов в настоящее время находятся 12 807 украинцев. За прошлый год перечень увеличился втрое — добавили 9389 человек. В то же время 1 496 граждан были исключены по истечении срока ограничения. Об этом сообщает платформа Опендатабот.

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Всего с момента создания Реестра в него попали 14 979 человек, из которых 2 172 уже исключены.

Отмечается, что 99% всех записей в Реестре — это добровольные обращения. Люди сами подают заявление о самоограничении, чтобы на определенный период закрыть себе доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх. Срок такого ограничения — от шести месяцев до трех лет.

Только 1% — это люди, которым ограничен доступ по решению КРАИЛ. За все время существования реестра таких решений было 169. Почти все они состоялись в прошлом году — 140 решений, а вот по решению суда в Реестр не попал еще ни один человек.

В среднем в прошлом году ежемесячно в реестр попадали 780 человек — это в 2,8 раза больше, чем в 2023-м. Больше всего заявлений о самоограничении поступило в апреле — 1041, а меньше всего в июне — 524.

За первые два месяца 2025 года в Реестр лудоманов уже внесено 1 719 человек, то есть, в среднем, 860 в месяц — это на 10% больше, чем в прошлом.

Пока в Украине нет четкой статистики относительно реального количества граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины — в частности, людей, играющих в онлайн-казино.

Руководитель нового регулятора ПлейСити Геннадий Новиков считает, что в целом имеющийся реестр свою функцию выполняет — консолидирует информацию о лицах, которым ограничено участие в азартных играх, чтобы организаторы азартных игр верифицировали человека и, в случае чего, не допускали его к игре.

В то же время важно понимать, что этот реестр работает в режиме опытной эксплуатации и не имеет всего необходимого функционала, который нужно внедрить для удобства граждан и рынка.

«В планах — создать полноценный продукт на платформе Дия. Engine. Новый реестр будет отвечать всем требованиям законодательства по защите персональных данных и других аспектов, а также будет содержать дополнительный функционал для организаторов азартных игр. Процесс подачи заявок на внесение человека в реестр будет автоматизирован и станет намного более удобным. Человек в несколько кликов сможет внести себя в реестр, чтобы ограничить доступ к игре», — заявил Новиков.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров ликвидировал КРАИЛ и вместо нее образовал государственное агентство ПлейСити. Теперь именно это учреждение будет отвечать за регулирование рынка азартных игр и лотерей, а также ведение Реестра лудоманов.