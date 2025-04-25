Реестр игроков с зависимостью от азартных игр за год увеличился в три раза

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 апреля 2025, 11:09 Читати українською

Реестр игроков с зависимостью от азартных игр за год увеличился в три раза

В Реестре лудоманов в настоящее время находятся 12 807 украинцев. За прошлый год перечень увеличился втрое — добавили 9389 человек. В то же время 1 496 граждан были исключены по истечении срока ограничения. Об этом сообщает платформа Опендатабот.

В Реестре лудоманов в настоящее время находятся 12 807 украинцев.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Всего с момента создания Реестра в него попали 14 979 человек, из которых 2 172 уже исключены.

Отмечается, что 99% всех записей в Реестре — это добровольные обращения. Люди сами подают заявление о самоограничении, чтобы на определенный период закрыть себе доступ к игорным заведениям и участию в азартных играх. Срок такого ограничения — от шести месяцев до трех лет.

Только 1% — это люди, которым ограничен доступ по решению КРАИЛ. За все время существования реестра таких решений было 169. Почти все они состоялись в прошлом году — 140 решений, а вот по решению суда в Реестр не попал еще ни один человек.

В среднем в прошлом году ежемесячно в реестр попадали 780 человек — это в 2,8 раза больше, чем в 2023-м. Больше всего заявлений о самоограничении поступило в апреле — 1041, а меньше всего в июне — 524.

За первые два месяца 2025 года в Реестр лудоманов уже внесено 1 719 человек, то есть, в среднем, 860 в месяц — это на 10% больше, чем в прошлом.

Пока в Украине нет четкой статистики относительно реального количества граждан с игровой зависимостью, а цифры из соответствующего реестра не отражают полной картины — в частности, людей, играющих в онлайн-казино.

Руководитель нового регулятора ПлейСити Геннадий Новиков считает, что в целом имеющийся реестр свою функцию выполняет — консолидирует информацию о лицах, которым ограничено участие в азартных играх, чтобы организаторы азартных игр верифицировали человека и, в случае чего, не допускали его к игре.

В то же время важно понимать, что этот реестр работает в режиме опытной эксплуатации и не имеет всего необходимого функционала, который нужно внедрить для удобства граждан и рынка.

«В планах — создать полноценный продукт на платформе Дия. Engine. Новый реестр будет отвечать всем требованиям законодательства по защите персональных данных и других аспектов, а также будет содержать дополнительный функционал для организаторов азартных игр. Процесс подачи заявок на внесение человека в реестр будет автоматизирован и станет намного более удобным. Человек в несколько кликов сможет внести себя в реестр, чтобы ограничить доступ к игре», — заявил Новиков.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров ликвидировал КРАИЛ и вместо нее образовал государственное агентство ПлейСити. Теперь именно это учреждение будет отвечать за регулирование рынка азартных игр и лотерей, а также ведение Реестра лудоманов.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
25 апреля 2025, 12:48
#
Це велике зло і біда.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами