В марте 2025 года продажи новых автомобилей Tesla в Европе упали на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом общая продажа электромобилей (на аккумуляторах) в регионе выросла на 23,6%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей.
Продажи Tesla в Европе упали на 28%
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Общий объем продаж новых автомобилей в Европе вырос на 2,8% за месяц благодаря двузначному скачку в Британии и Испании, поскольку прирост электромобилей компенсировал падение бензиновых и дизельных авто.
В целом продажи новых авто в Европе выросли на 2,8% благодаря двузначному росту в Великобритании и Испании.
Падение продаж Tesla в Европе является еще одним сигналом того, что водители начинают отказываться от электрокаров Илона Маска.
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В марте регистрации новых авто выросли у Volkswagen и Renault на 10,3% и 13% соответственно, в то время как у Stellantis упали на 5,9%.
Продажи Tesla в Европе снижаются уже третий месяц подряд. Ее доля рынка упала до 2% с 2,9% в прошлом.
В то же время, в ЕС общие продажи авто в марте снизились на 0,2% в годовом измерении — это уже третий месяц подряд со спадом. И все же продажи электромобилей, гибридов выросли на 17,1% и 23,9% соответственно.
В целом электрифицированные авто в марте составили 59,2% всех регистраций легковых автомобилей в ЕС — по сравнению с 49,1% годом ранее.
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