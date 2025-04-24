Мировую экономику ждет новое серьезное испытание — МВФ

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предостерегла о новом серьезном испытании для мировой экономики, связанном с таможенной политикой США и масштабными изменениями в международной торговле. Об этом она заявила в четверг во время выступления на Весенном собрании МВФ и Всемирного банка, передает Укринформ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По ее словам, эти факторы лишь усугубляют глобальную экономическую неопределенность.

«Мы существенно снизили наши прогнозы глобального роста. Большие изменения в торговой политике усилили неопределенность, и это сопровождается более жесткими финансовыми условиями и большей волатильностью рынка», — отметила Георгиева.

Она отметила, что другими словами перед мировой экономикой предстало новое серьезное испытание.

Георгиева связала угрозу с последствиями агрессивной торговой политики администрации США, в частности, планами повысить пошлины на иностранный импорт. Это, по ее словам, заставляет компании откладывать инвестиционные решения, а потребителей воздерживаться от запланированных расходов.

Глава МВФ подчеркнула, что неопределенность плоха для бизнеса. Георгиева призвала государства как можно быстрее урегулировать торговые споры, тормозящие мировой экономический рост.

Читайте также: МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2025 году

Она также прокомментировала критику со стороны министра финансов США Скота Бессента, подчеркнув, что МВФ готов учесть высказанные им беспокойство. В то же время, она поблагодарила Соединенные Штаты за значительный вклад в деятельность Фонда и отметила личную поддержку со стороны Бессента.

Отвечая на критику по климатическому направлению работы МВФ, Георгиева подчеркнула, что Фонд не привлекает климатических экспертов, однако признает важность макроэкономической поддержки для стран, страдающих последствиями экстремальных погодных явлений. По ее словам, это неотъемлемая часть деятельности МВФ.

Предыстория

В среду, 23 апреля, министр финансов США Скотт Бессент подверг критике МВФ, заявив, что Фонд больше сосредоточен на сохранении статус-кво, чем на решении сложных глобальных вызовов.

По его словам, МВФ теряет фокус своей основной миссии, затрачивая «непропорционально много времени и ресурсов» на климатические, гендерные и социальные вопросы.