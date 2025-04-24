Свекла в Украине за год подорожала в 2,5 раза

В Украине цены на свеклу сейчас в среднем в 2,5 раза выше, чем в конце апреля 2024 года. Об этом сообщает EastFruit.

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По данным аналитиков, в Украине стремительно сокращается предложение корнеплодов удовлетворительного качества.

На фоне ситуации производители свеклы начали активно увеличивать отпускные цены на свою продукцию. На сегодняшний день столовая свекла поступают в продажу по 22−32 грн/кг ($0,53−0,77/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Приобрести крупную партию свеклы на украинском рынке становится все сложнее. Уже сейчас сети супермаркетов и оптовые компании сообщают о дефиците этой продукции, перекрыть которую не так просто.

Большинство игроков рынка считают, что цены на свеклу будут расти и дальше.

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