Британия ввела новый пакет санкций против россии

Британское правительство запретило экспорт в россию контролеров игровых консолей, которые используются для управления беспилотниками на линии фронта в Украине. Об этом сообщает Politico.

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В новом пакете санкций, объявленном 24 апреля, включающем 150 новых торговых ограничений против россии, Великобритания также заблокировала поставки другой технологии в страну — программное обеспечение, способное осуществлять поиск и разведку новых нефтяных и газовых месторождений.

«Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы задушить российскую военную машину, спасти жизнь украинцев и защитить британский бизнес от циничной российской эксплуатации», — сказал министр по санкциям Великобритании Стивен Даути.

Новые меры вступают в силу немедленно и отражают большую сосредоточенность британского правительства на торговых санкциях, а не на финансовых санкциях.

Также направлены на передачу технологий, используемых в производстве товаров, относящихся к «Общим высокоприоритетным товарам». К ним относятся электронные изделия, такие как усилители и схемы. Правительство Британии называет эти товары «критически важными» для российских военных разработок.

Кроме того, новый пакет санкций запрещает экспорт химикатов, электроники, машин и металлов, чтобы ограничить военные и промышленные возможности россии.

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