Международный валютный фонд прогнозирует, что в текущем году общий государственный долг Украины достигнет 110% от ВВП страны. Об этом говорится в докладе «Финансовый монитор», презентованном в среду в Вашингтоне директором Финансового департамента МВФ Виктором Гаспаром, сообщает Укринформ.
МВФ прогнозирует рост общего госдолга Украины в этом году до 110% от ВВП
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По оценкам МВФ, в 2024 году, после двух лет полномасштабной войны, общий госдолг Украины составит 110% ВВП — впервые превысив условный «психологический предел». В прошлом году этот показатель составлял 89,8%.
Для сравнения, в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения России, уровень госдолга Украины не превышал 48,9% от ВВП.
Вместе с тем, в МВФ ожидают, что уже в 2025 году соотношение долга к ВВП снизится до 108,5%, а в дальнейшем эта тенденция к сокращению сохранится.
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Напомним
«Минфин» писал, что государственный и гарантированный государством долг Украины в феврале 2025 года уменьшился на 48,48 млрд грн — до 7 019,53 млрд грн.
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