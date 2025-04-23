МВФ прогнозирует рост общего госдолга Украины в этом году до 110% от ВВП

Международный валютный фонд прогнозирует, что в текущем году общий государственный долг Украины достигнет 110% от ВВП страны. Об этом говорится в докладе «Финансовый монитор», презентованном в среду в Вашингтоне директором Финансового департамента МВФ Виктором Гаспаром, сообщает Укринформ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По оценкам МВФ, в 2024 году, после двух лет полномасштабной войны, общий госдолг Украины составит 110% ВВП — впервые превысив условный «психологический предел». В прошлом году этот показатель составлял 89,8%.

Для сравнения, в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения России, уровень госдолга Украины не превышал 48,9% от ВВП.

Вместе с тем, в МВФ ожидают, что уже в 2025 году соотношение долга к ВВП снизится до 108,5%, а в дальнейшем эта тенденция к сокращению сохранится.

Читайте также: МВФ снизил ожидания по экономическому росту в Украине

Напомним

«Минфин» писал, что государственный и гарантированный государством долг Украины в феврале 2025 года уменьшился на 48,48 млрд грн — до 7 019,53 млрд грн.