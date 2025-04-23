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23 апреля 2025, 16:14 Читати українською

ЕС рассматривает варианты запрета новых российских газовых контрактов — Reuters

Европейская комиссия оценивает, может ли она законодательно запретить компаниям в Европейском Союзе подписывать новые контракты на поставку российского ископаемого топлива. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС, сообщает Reuters.

Европейская комиссия оценивает, может ли она законодательно запретить компаниям в Европейском Союзе подписывать новые контракты на поставку российского ископаемого топлива.
Фото: pixabay.com

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Поскольку некоторые страны-члены обещают заблокировать любые санкции ЕС в отношении российского газа, Еврокомиссия ищет другие инструменты, которые могли бы ускорить прекращение зависимости Европы от российской энергии. Варианты таких инструментов будут представлены в «дорожной карте», обнародование которой ожидается 6 мая.

Еврокомиссия рассматривает варианты, потенциально включая торговые меры ЕС, которые могут запретить европейским компаниям заключать новые контракты на российское топливо, сказал чиновник.

Запрет новых контрактов направлен на то, чтобы сократить спотовые закупки европейскими компаниями российского сжиженного природного газа (СПГ).

В то время как поставки российского трубопроводного газа упали после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, ЕС увеличил импорт российского СПГ в прошлом году.

В 2024 году ЕС все еще получал 19% общих поставок газа и СПГ из россии.

Европейская комиссия также изучает правовые варианты, позволяющие европейским компаниям разрывать долгосрочные газовые контракты с россией, не выплачивая Москве значительные штрафы.

Читайте: ЕС ищет способ выйти из газовых контрактов с рф без штрафов — FT

Еврокомиссия заявила, что любые меры по ограничению импорта российских энергоносителей должны наносить больший ущерб Москве, чем ЕС, и учитывать влияние на энергетическую безопасность Европы и цены на топливо.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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