Приток капитала в криптопродукты на $6 млн и уязвимость в JavaScript-библиотеке XRP Ledger: что нового

Криптопродукты зафиксировали приток капитала на $6 миллионов

В период с 14 по 18 апреля 2025 г. приток капитала в криптопродукты составил $6 млн после двух подряд неделю негативных показателей. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Продукты на базе биткоина столкнулись с оттоком на $6 млн, из Ethereum-фондов вывели $26,7 млн. Однако у XRP наблюдается значительный приток на сумму $37,7 млн.

«Ethereum продолжает испытывать трудности. За последние восемь недель общая сумма оттоков составила $772 млн. При этом актив остается вторым по величине в плане чистых поступлений с начала года, с суммой в $215 млн», — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты назвали XRP третьим наиболее успешным криптоактивом 2025 с чистыми поступлениями в $215 млн.

В региональном разрезе самый большой отток зафиксирован в США — $71 млн. В Швейцарии, Германии и Канаде наблюдалось положительное настроение — общий приток средств составил $75,4 млн.

Bithumb проведет реструктуризацию перед IPO

Криптовалютная биржа Bithumb заявила о намерении провести реструктуризацию перед первоначальным предложением акций (IPO). Новое предприятие займется инвестициями и управлением активами.

Соответствующее заявление фирмы было опубликовано на портале DART, репозитории корпоративной документации в Южной Корее. Согласно ей, не биржевой бизнес Bithumb будет выделен в отдельное предприятие — Bithumb A.

Управлять платформой, в свою очередь, будет Bithumb Korea. Новая компания займется инвестиционной деятельностью, а также управлением активами и в перспективе другими финансовыми продуктами. Фирма рассчитывает окончить реорганизацию до 31 июля 2025 года.

В местных СМИ заявили, что Bithumb намерен выйти на биржу KOSDAQ во второй половине 2025 года. Консультантом компании выступает Samsung Securities. Если листинг будет успешным, Bithumb станет первой публичной криптобиржей в Южной Корее.

Известно, что Bithumb A, в свою очередь, объединит также Bithumb Partners и Bithumb Investment. Распределение активов между предприятиями составит 56% на 44%.

Читайте также: Курс биткоина превысил $90 000 впервые с начала марта

Эксперты проявили серьезную уязвимость в JavaScript-библиотеке XRP Ledger

Фонд XRP Ledger сообщил об обнаружении серьезной уязвимости в JavaScript-библиотеке xrpl.js, которая используется для взаимодействия с сетью XRP Ledger.

Проблему обнаружила компания Aikido Security, предупредившая, что уязвимость могла повлечь за собой масштабную атаку на пользователей, позволяя злоумышленникам похищать частные ключи криптогаманцев.

Проблема коснулась версий xrpl.js с v4.2.1 по v4.2.4 и v2.14.2, опубликованных 21 апреля в системе Node Package Manager (NPM). Как выяснилось, злоумышленник вставил вредоносный код, который посылал частные ключи пользователей на сторонний ресурс.

Фонд XRP Ledger немедленно отозвал скомпрометированные версии и выпустил безопасное обновление v4.2.5, призвав всех разработчиков срочно перейти на него. Также фонд пообещал обнародовать подробный отчет после завершения анализа инцидента.

По словам исследователей Aikido Security, эта атака была особенно опасна из-за популярности библиотеки xrpl.js, которая еженедельно получает более 140 тыс. загрузок.

Проекты, используемые уязвимыми версиями, должны немедленно изменить частные ключи и перевести активы на новые, защищенные кошельки.

Индийская криптобиржа WazirX заявила о планах по перезапуску в течение 2 месяцев

Индийская криптовалютная биржа WazirX, пострадавшая от взлома на $235 млн, возобновит работу в апреле-мае 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что материнская компания биржи WazirX — Zettai — завершила все необходимые предыдущие шаги, и следующим ключевым этапом является слушание по санкционированию, которое Верховный суд Сингапура назначил на 13 мая 2025 года.

«Это слушание является решающим для того, чтобы схема вступила в юридическую силу», — добавила команда.

Команда биржи заявила, что, хотя они пытались соблюдать ранее оглашенные сроки, судебные процессы имеют собственную уважаемую динамику. После одобрения схемы судом первое распределение средств и перезапуск платформы состоятся в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в силу.

Напомним, в ноябре 2024 года сотрудники Подразделения разведки и стратегических операций полиции Дели задержали мужчину, подозреваемого в соучастии взлома биржи WazirX на $235 млн.