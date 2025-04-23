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23 апреля 2025, 12:52 Читати українською

Приток капитала в криптопродукты на $6 млн и уязвимость в JavaScript-библиотеке XRP Ledger: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Криптопродукты зафиксировали приток капитала на $6 миллионов

В период с 14 по 18 апреля 2025 г. приток капитала в криптопродукты составил $6 млн после двух подряд неделю негативных показателей. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Продукты на базе биткоина столкнулись с оттоком на $6 млн, из Ethereum-фондов вывели $26,7 млн. Однако у XRP наблюдается значительный приток на сумму $37,7 млн.

«Ethereum продолжает испытывать трудности. За последние восемь недель общая сумма оттоков составила $772 млн. При этом актив остается вторым по величине в плане чистых поступлений с начала года, с суммой в $215 млн», — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты назвали XRP третьим наиболее успешным криптоактивом 2025 с чистыми поступлениями в $215 млн.

В региональном разрезе самый большой отток зафиксирован в США — $71 млн. В Швейцарии, Германии и Канаде наблюдалось положительное настроение — общий приток средств составил $75,4 млн.

Bithumb проведет реструктуризацию перед IPO

Криптовалютная биржа Bithumb заявила о намерении провести реструктуризацию перед первоначальным предложением акций (IPO). Новое предприятие займется инвестициями и управлением активами.

Соответствующее заявление фирмы было опубликовано на портале DART, репозитории корпоративной документации в Южной Корее. Согласно ей, не биржевой бизнес Bithumb будет выделен в отдельное предприятие — Bithumb A.

Управлять платформой, в свою очередь, будет Bithumb Korea. Новая компания займется инвестиционной деятельностью, а также управлением активами и в перспективе другими финансовыми продуктами. Фирма рассчитывает окончить реорганизацию до 31 июля 2025 года.

В местных СМИ заявили, что Bithumb намерен выйти на биржу KOSDAQ во второй половине 2025 года. Консультантом компании выступает Samsung Securities. Если листинг будет успешным, Bithumb станет первой публичной криптобиржей в Южной Корее.

Известно, что Bithumb A, в свою очередь, объединит также Bithumb Partners и Bithumb Investment. Распределение активов между предприятиями составит 56% на 44%.

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Эксперты проявили серьезную уязвимость в JavaScript-библиотеке XRP Ledger

Фонд XRP Ledger сообщил об обнаружении серьезной уязвимости в JavaScript-библиотеке xrpl.js, которая используется для взаимодействия с сетью XRP Ledger.

Проблему обнаружила компания Aikido Security, предупредившая, что уязвимость могла повлечь за собой масштабную атаку на пользователей, позволяя злоумышленникам похищать частные ключи криптогаманцев.

Проблема коснулась версий xrpl.js с v4.2.1 по v4.2.4 и v2.14.2, опубликованных 21 апреля в системе Node Package Manager (NPM). Как выяснилось, злоумышленник вставил вредоносный код, который посылал частные ключи пользователей на сторонний ресурс.

Фонд XRP Ledger немедленно отозвал скомпрометированные версии и выпустил безопасное обновление v4.2.5, призвав всех разработчиков срочно перейти на него. Также фонд пообещал обнародовать подробный отчет после завершения анализа инцидента.

По словам исследователей Aikido Security, эта атака была особенно опасна из-за популярности библиотеки xrpl.js, которая еженедельно получает более 140 тыс. загрузок.

Проекты, используемые уязвимыми версиями, должны немедленно изменить частные ключи и перевести активы на новые, защищенные кошельки.

Индийская криптобиржа WazirX заявила о планах по перезапуску в течение 2 месяцев

Индийская криптовалютная биржа WazirX, пострадавшая от взлома на $235 млн, возобновит работу в апреле-мае 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что материнская компания биржи WazirX — Zettai — завершила все необходимые предыдущие шаги, и следующим ключевым этапом является слушание по санкционированию, которое Верховный суд Сингапура назначил на 13 мая 2025 года.

«Это слушание является решающим для того, чтобы схема вступила в юридическую силу», — добавила команда.

Команда биржи заявила, что, хотя они пытались соблюдать ранее оглашенные сроки, судебные процессы имеют собственную уважаемую динамику. После одобрения схемы судом первое распределение средств и перезапуск платформы состоятся в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в силу.

Напомним, в ноябре 2024 года сотрудники Подразделения разведки и стратегических операций полиции Дели задержали мужчину, подозреваемого в соучастии взлома биржи WazirX на $235 млн.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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bonv
bonv
23 апреля 2025, 13:19
#
Майже два десятки співробітників НАБУ потрапили у гучний корупційний скандал — їхні декларації з криптовалютою містять недостовірні або фейкові дані. Журналісти припускають, що співробітники НАБУ займаються махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей, — йдеться у розслідуванні «Українських новин».
«Результати дослідження декларацій детективів НАБУ, які в середньому заробляють від 100 тис. грн на місяць, приголомшують. Всього ми знайшли 23 декларації „набушників“, які містять згадки про криптовалюту. У 15 (!) були зазначені недостовірні дані, а ще у двох — приховані адреси криптогаманців, через що їх неможливо перевірити. Судячи з декларацій детективів, можна припустити, що співробітники НАБУ, яке створювалось для захисту держави від корупціонерів, самі почали займатися махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей», — йдеться у матеріалах розслідування.
Порушень з криптою на найбільшу суму журналісти знайшли у старшого детектива НАБУ Олександра Риковцева: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн дол. у сьогоднішніх цінах.
«Згідно із сервісами відстеження транзакцій в мережі Bitcoin, з цим крипто гаманцем не здійснювалось жодних операцій. Більше того, він не реєструвався у мережі Bitcoin. З решти гаманців BTC, зазначених у декларації, також не здійснювалось жодних операцій», — зазначили вони.
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0
bonv
bonv
23 апреля 2025, 13:20
#
Також, зазначають «Українські новини», із серйозними порушеннями задекларував крипту на велику суму старший детектив Станіслав Браверман, який нещодавно став героєм скандальних хронік через інтимні відносини з ключовим свідком в одній зі справ, яку він веде.
«Згідно з декларацією, Браверман придбав крипти на суму 1,39 млн грн, а продав — на 1,32 млн грн. Дуже схоже на легалізацію корупційних коштів: до неіснуючого гаманця спочатку ніби завели кошти (ніхто не може простежити), а потім вивели — на картку, наприклад. Отак нізвідки з’явився понад мільйон гривень. Окрім того, Браверман протягом року купив цінних паперів на понад 1 млн 270 тис. грн. Тобто людина із зарплатнею держслужбовця не моргнувши оком накупила віртуальних активів на 2,5 млн грн», — написало видання.
Третім у списку порушників у журналістському розслідуванні є старший детектив Олександр Мойсеєв, який задекларував купівлю крипти на суму 820 тис. грн в один день, а наступного — її продаж на 757 тис. грн.
«Як і у Бравермана, скидається на легалізацію корупційних коштів. Кому чи від кого та за що вони отримані - мають з’ясувати правоохоронці та НАЗК. І ще один збіг з попередньою позицією антирейтингу: Мойсеєв придбав цінних паперів на 2,2 млн грн. Це за тієї ж зарплати держслужбовця, що й в Бравермана», — повідомили автори розслідування.
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0
bonv
bonv
23 апреля 2025, 13:21
#
Загалом, йдеться далі у матеріалі, про фейковість віртуальних активів Бравермана та Мойсеєва свідчить швидкість придбання та продажу ними крипти. А головне, у них обох — всупереч вимогам НАЗК — відсутні дані про адреси криптогаманців.
Інші учасники антирейтингу також задекларували кошти на фейкових гаманцях — на них фігурують суми до 1 млн гривень. На думку журналістів-розслідувачів, їхня криптовалюта чекає на своє стрімке зростання в майбутньому.
Автори розслідування зазначили, що цей та низка інших скандалів протягом останніх місяців остаточно дискредитували НАБУ як структуру боротьби з корупцією.
«Мало того, що НАБУ вже не здатне з нею (корупцією — ред.) боротися — воно виглядає як структура, що поволі стає її невід'ємним учасником. Якщо найближчим часом не навести лад у Бюро — його існування нестиме загрозу державі, а необхідність ліквідації стане незворотною», — підсумовують журналісти.
Як повідомлялось раніше, відомий юрист Ростислав Кравець закликав ліквідувати НАБУ, оскільки воно покриває наближених осіб, які знищують незалежність та суверенітет України. Він висловив впевненість, що всі, хто причетні до так званої боротьби з корупцією, а фактично знищення незалежності України, понесуть покарання.
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