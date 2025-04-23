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23 апреля 2025, 12:10 Читати українською

Трамп планирует смягчить тарифы для Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно снизить пошлины на импорт товаров из Китая, хотя полностью не отменит их. Об этом пишет CNN.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно снизить пошлины на импорт товаров из Китая, хотя полностью не отменит их.

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Изменение риторики по пошлинам

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил: «Ставка в 145% слишком высока, и она не останется на таком уровне. Она будет значительно ниже, но не нулевой».

Позиция администрации США

Министр финансов США Скотт Бессент на закрытой конференции, организованной JP Morgan Chase, заявил, что нынешняя торговая война с Китаем является нежизнеспособной. По его словам, администрация стремится к деэскалации конфликта в ближайшей перспективе.

Ответ Китая

Китай, со своей стороны, прибег к мерам, направленным на ключевые американские отрасли. В частности, Пекин ограничил показ голливудских фильмов на своей территории и вернул в США по меньшей мере два самолета Boeing, которые предназначались для китайских авиакомпаний.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
0
Игорь УА
Игорь УА
23 апреля 2025, 12:13
#
Наголосував мудрий американський нарід.
+
+30
bonv
bonv
23 апреля 2025, 12:23
#
Дістали вже ці клоуни при владі…
+
0
Три літри
Три літри
23 апреля 2025, 12:26
#
А що сталося? Немає карт у Трампа?
+
+15
Lamo
Lamo
23 апреля 2025, 12:36
#
Хлопчик обпісявся… очікувано, але думав він довше протримається.
+
+15
3212242
3212242
23 апреля 2025, 13:00
#
Наразі найбільшим досягненням цього «діяча» є локальне перейменування Мексиканської затоки) Дуже потужно!
+
+15
TAN72
TAN72
23 апреля 2025, 13:32
#
Что ж ты фраер здал назад 😂
+
0
Dimamizdm1
Dimamizdm1
23 апреля 2025, 13:45
#
CNN-обычная желтая помойка, пишет аналогично тому, что у вас на заборе пишут
+
0
Три літри
Три літри
23 апреля 2025, 13:55
#
Ти так і не відповів наскільки схуд твій 401к завдяки цьому діячу
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