Трамп планирует смягчить тарифы для Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении существенно снизить пошлины на импорт товаров из Китая, хотя полностью не отменит их. Об этом пишет CNN.

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Изменение риторики по пошлинам

Во время общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил: «Ставка в 145% слишком высока, и она не останется на таком уровне. Она будет значительно ниже, но не нулевой».

Позиция администрации США

Министр финансов США Скотт Бессент на закрытой конференции, организованной JP Morgan Chase, заявил, что нынешняя торговая война с Китаем является нежизнеспособной. По его словам, администрация стремится к деэскалации конфликта в ближайшей перспективе.

Ответ Китая

Китай, со своей стороны, прибег к мерам, направленным на ключевые американские отрасли. В частности, Пекин ограничил показ голливудских фильмов на своей территории и вернул в США по меньшей мере два самолета Boeing, которые предназначались для китайских авиакомпаний.