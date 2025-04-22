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22 апреля 2025, 18:51 Читати українською

Поставки российской нефти в Индию достигнут самого высокого уровня за последние два года

В апреле 2025 года поставки российской нефти в Индию достигнут самого высокого уровня за последние два года. Об этом сообщает Bloomberg.

В апреле 2025 года поставки российской нефти в Индию достигнут самого высокого уровня за последние два года.
Фото: pixabay.com

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По данным Kpler, импорт российской нефти Индией в апреле составит 2,15 млн баррелей в день, что является самым большим месячным объемом с мая 2023 года. Поставки выросли после падения до 14-месячного минимума в феврале.

Отмечается, что торговля нефтью между россией и Индией почти вернулась к привычному уровню, поскольку цепи поставок возобновляются после того, как санкции США в начале года дестабилизировали рынок и нарушили поставки более дешевой нефти в страны Южной Азии.

Данные по поставкам на апрель предварительные — часть грузов может быть перенесена на май.

«Экономические условия остаются привлекательными для индийских нефтепереработчиков», — отметил Сумит Ритолия, ведущий аналитик компании Kpler.

По его словам, российская нефть Urals торгуется со скидкой по сравнению с нефтью из Западной Африки и Ближнего Востока.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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