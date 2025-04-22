Криптобиржа Coinbase расширила поддержку токенов Solana и запустила фьючерсы на XRP: что нового

Coinbase расширила поддержку токенов Solana и запустила фьючерсы на XRP

Coinbase расширила функционал своего инструмента по восстановлению утраченных активов Криптовалютная биржа добавила поддержку токенов SPL в сети Solana.

Теперь пользователи могут самостоятельно восстанавливать определенные неподдерживаемые токены, ошибочно отправленные на их аккаунты Coinbase, без обращения в службу поддержки. Функция уже работает для Ethereum, Polygon и BNB Chain.

Coinbase отметила, что восстановленные токены не проходили процедуры листинга и клиенты должны самостоятельно оценивать их безопасность.

Этот шаг направлен на минимизацию потерь пользователей из-за ошибочных транзакций, долгое время остававшихся нерешенной проблемой в индустрии. Компания не исключает расширения сервиса на другие сети, однако не уточняет сроки.

Южная Корея разработает правила для стейблкоинов

Центральный банк Южной Кореи (BoK) заявил о намерении «принимать активное участие» в создании законодательства, регулирующего стейблкоины.

В BoK отметили необходимость минимизации рисков для финансовой и монетарной стабильности страны.

«В отличие от других виртуальных активов, „стабильные монеты“ имеют характеристики платежного средства. Их широкое применение может снизить эффективность денежно-кредитной политики», — говорится в документе.

Регулятор предупредил, что стейблкоины способны переносить риски из криптовалютного сектора в традиционные финансы.

Южная Корея работает над вторым этапом формирования законодательства о цифровых активах.

Второй пакет законов коснется вопросов регулирования стейблкоинов и установления классификации поставщиков криптуслуг, а также правил для прозрачного листинга и раскрытия информации о токенах, отметили в BoK.

Согласно регулятору, на декабрь 2024 года в стране зарегистрировано 18,25 млн криптоинвесторов — более 35% всего населения Суточный оборот пяти крупнейших торговых платформ достиг $12,1 млрд.

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Пол Аткинс вступил в должность главы SEC

21 апреля 2025 года Пол Аткинс официально принес присягу и вступил в должность главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Эксперты рассчитывают на скорые сдвиги в вопросе одобрения заявок на новые ETF и изменения в старых.

Напомним, президент США Дональд Трамп избрал Аткинса на должность следующего главы SEC в начале декабря 2024 года.

Эксперты ожидают, что новый глава SEC инициирует сдвиги в вопросах дальнейшего развития сектора криптовалютных ETF в США.

Аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас отметил, что на рассмотрении SEC находятся 72 заявки на регистрацию криптовалютных ETF. Это включает как спотовые, так и другие биржевые фонды.

В Казахстане появится национальный оператор по обмену криптоактивов

Национальный банк Казахстана анонсировал создание государственного провайдера по обмену криптоактивов. Он станет частью инициативы по развитию цифровых финансов, которая закрепляется в новом законопроекте, намеченном к принятию в августе 2025 года.

В рамках стратегии цифровизации Нацбанк сосредоточится на четырех направлениях:

токенизация традиционных активов;

легализация криптовалютного обмена;

запуск стейблкоина на базе цифрового тенге;

развитие «регуляторной песочницы» для тестирования новых продуктов.

По словам Сулейменова, каждое из направлений планируется регулировать по отдельным правилам.

Особое внимание уделяется созданию лицензированного оператора, который обеспечит безопасный обмен цифровых активов. Власти ожидают, что это решение позволит снизить зависимость от нерегулируемых заграничных платформ и минимизировать риски для граждан.

Регулятор подчеркнул, что криптовалюта не получит статуса платежного средства. Национальный провайдер будет интегрирован с уже действующими платформами в структуру Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Также регулятор рассматривает запуск стейблкоина «Крипто-ЦТ», обеспеченного цифровым тенге. Его хотят использовать для расчетов в сделках с криптоактивами и защиты стоимости в условиях волатильного рынка.

Для апробации цифровых решений при Нацбанке создается «регуляторная песочница». Там участники смогут запускать перспективные проекты под контролем соответствующих органов, заявил глава Нацбанка.