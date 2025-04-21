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21 апреля 2025, 14:47 Читати українською

Китай начал возвращать в США заказанные самолеты Boeing

Самолет Boeing 737 MAX, заказанный китайской авиакомпанией Xiamen Airlines, вернулся в США, став «очередной жертвой» объявленной президентом Дональдом Трампом торговой войны с Китаем, пишет Reuters.

Самолет Boeing 737 MAX, заказанный китайской авиакомпанией Xiamen Airlines, вернулся в США, став «очередной жертвой» объявленной президентом Дональдом Трампом торговой войны с Китаем, пишет Reuters.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСо ссылкой на данные сайта отслеживания полетов AirNav Radar Reuters пишет, что 737 MAX, уже окрашенный в цвета китайской авиакомпании, приземлился на Boeing Field в Сиэтле вечером 20 апреля.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Со ссылкой на данные сайта отслеживания полетов AirNav Radar Reuters пишет, что 737 MAX, уже окрашенный в цвета китайской авиакомпании, приземлился на Boeing Field в Сиэтле вечером 20 апреля. Для этого он совершил перелет протяженностью около 8 тыс. км, сделав дозаправки на Гуаме и на Гавайях.

Это уже второй из нескольких самолетов 737 MAX — самой продаваемой модели Boeing, — который китайская сторона вернула в США. В центр комплектации в Чжоушане борт прибыл чуть меньше месяца назад, где ждал завершения подготовки к эксплуатации.

Американский телеканал CNBC со ссылкой на данные Flightradar24 писал, что еще один Boeing 737 MAX вылетел из Чжоушаня 18 апреля. Какая сторона приняла решение о возврате бортов, неизвестно, отмечает Reuters.

Читайте также: Китай отказывается от покупки самолетов Boeing

Взаимные пошлины США и Китая напрямую угрожают развитию авиаотрасли: стоимость самолета Boeing 737 Max, которая оценивается в $55 млн, может вырасти для Китая более чем в два раза, пишет Reuters.

Опрошенные агентством аналитики отмечают, что руководители некоторых авиакомпаний уже объявили о намерении отложить запланированное расширение парка самолетов из-за нежелания платить повышенные Трампом пошлины.

Напомним

США начали вводить тарифы в отношении товаров из Китая еще в феврале 2025 года, а к середине апреля размер американских пошлин достиг 145%. Китай в ответ также скорректировал ставки, увеличив их размер до 125%. Тогда Белый дом предупредил, что Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что власти Китая потребовали от авиакомпаний отказаться от приема поставок самолетов Boeing в рамках торговой войны с США.

Помимо того, перевозчикам предписали приостановить закупки оборудования и запчастей у американских производителей, писало агентство. При этом в МИД Китая заявили, что о запрете на ввоз в страну самолетов Boeing ведомству неизвестно.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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