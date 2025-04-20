Нацбанк снизил продажу валюты на рынке до минимума

За неделю с 14 по 18 апреля Национальный банк Украины продал на межбанке 314,4 млн долл., при этом купил 10 млн долл. Об этом известно из статистики НБУ .

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За период, с 7 по 11 апреля Нацбанк продал на межбанке 314,4 млн долл., что на 221,8 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом за неделю Нацбанк купил 10 млн долл., что на 9,2 млн долл. больше, чем на прошлой неделе.

Это самый маленький объем недельной продажи валюты Нацбанком для поддержки курса гривны с марта прошлого года.