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18 апреля 2025, 17:11 Читати українською

Кабмин расширил программу «5-7-9%» на строительство овощехранилищ

Кабинет Министров разрешил аграриям привлекать льготное финансирование по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на строительство овощехранилищ. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Кабинет Министров разрешил аграриям привлекать льготное финансирование по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на строительство овощехранилищ.
Фото: pixabay.com

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Теперь агропроизводители, инвестирующие в строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, смогут воспользоваться государственной поддержкой в виде компенсации процентной ставки по кредитам — до 150 млн грн, как и предприятия животноводческой и перерабатывающей отраслей.

Отмечается, что из-за войны и уничтожения инфраструктуры в Украине дефицит хранилищ увеличился до 60%. Потребность в постройке хранилищ составляет 340 тыс. тонн.

«Это усиление продовольственной безопасности страны, что позволит снизить ценовые колебания на овощи и фрукты в межсезонье», — отметил министр аграрной политики Виталий Коваль.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство перечислило Фонду развития предпринимательства 1,9 млрд грн для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным предпринимателям в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» в марте, а также для покрытия долга перед банками за предыдущие периоды.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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