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18 апреля 2025, 16:55 Читати українською

Налоговая будет иметь доступ к информации о счетах и банковских сейфах украинцев

Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)».

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По его словам, этот законопроект предполагает создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где Государственная налоговая служба (ГНС) является держателем и администратором этого реестра.

Среди прочего, законопроект также определяет:

  • перечень субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц;
  • список пользователей, пользующихся информацией этого реестра в порядке специального доступа или электронного взаимодействия между реестрами;
  • создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, который также будет администрировать ГНС;
  • внедрение механизма верификации информации о конечных бенефициарных владельцах трастов;
  • введение понятия обличителя в сфере предотвращения и противодействия и утверждения его правового статуса;
  • усовершенствование применения режима санкций за неподачу, несвоевременную подачу, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица и т. п.

Напомним

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев опроверг информацию о раскрытии банковской тайны в этом году.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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