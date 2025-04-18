Кабинет Министров одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
Налоговая будет иметь доступ к информации о счетах и банковских сейфах украинцев
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По его словам, этот законопроект предполагает создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, где Государственная налоговая служба (ГНС) является держателем и администратором этого реестра.
Среди прочего, законопроект также определяет:
- перечень субъектов, которые будут направлять в ГНС информацию о счетах и индивидуальных банковских сейфах физических лиц;
- список пользователей, пользующихся информацией этого реестра в порядке специального доступа или электронного взаимодействия между реестрами;
- создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или других подобных правовых образований, который также будет администрировать ГНС;
- внедрение механизма верификации информации о конечных бенефициарных владельцах трастов;
- введение понятия обличителя в сфере предотвращения и противодействия и утверждения его правового статуса;
- усовершенствование применения режима санкций за неподачу, несвоевременную подачу, представление заведомо недостоверных сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица
и т. п.
Напомним
Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев опроверг информацию о раскрытии банковской тайны в этом году.
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Источник: Минфин
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