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18 апреля 2025, 9:08 Читати українською

НБУ прокомментировал ускорение инфляции в марте

В марте 2025 года инфляция ускорилась до 14,6% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,5%. Рост потребительских цен незначительно превысил прогноз Национального банка, опубликованный в Инфляционном отчете за январь 2025 года, сообщает пресс-служба регулятора.

В марте 2025 года инфляция ускорилась до 14,6% в годовом исчислении.
Фото: НБУ

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По словам НБУ, ускорение инфляции в значительной степени обусловливалось остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и дальнейшим повышением цен на подакцизную продукцию.

С другой стороны, такую ценовую динамику определяли и фундаментальные факторы — высокие затраты бизнеса на энергообеспечение и оплату труда, а также устойчивый потребительский спрос.

Темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 17%

В марте рост цен на сырые продукты в годовом исчислении существенно ускорился. Стремительнее дорожали фрукты и овощи, мука и крупы под влиянием остаточных эффектов низких урожаев прошлого года и увеличение затрат на их хранение.

Из-за усложнения эпизоотической ситуации в мире и Украине и на фоне устойчивого экспорта цены на яйца, свинину, курятину и сахар приближались к уровню стран — торговых партнеров.

Базовая инфляция составила 12,4%

Цены на обработанные продовольственные товары в марте ускорили рост до 17,3% г/г. Удорожание продовольственного сырья, дальнейшее увеличение расходов предприятий на электроэнергию и оплату труда, устойчивый потребительский спрос и рост мировых цен на продовольствие обусловили скорее удорожание хлеба и хлебобулочных изделий, мясопродуктов, подсолнечного масла.

В то же время рост цен на молокопродукты замедлился. Это объясняется как ростом предложения за счет импорта, так и излишками молока-сырья на рынке.

Цены на непродовольственные товары на фоне улучшения курсовых ожиданий выросли умеренно — на 4,7% г/г. В то же время цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом.

Инфляция услуг ускорилась до 14,6% г/г. По сравнению с февралем быстрее росла стоимость услуг здравоохранения, ресторанов и гостиниц, культуры и отдыха, а также транспортных, страховых, финансовых услуг. В то же время рост цен на услуги связи замедлился.

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Административно-регулируемые цены выросли на 19,0%

На скорее рост стоимости подакцизной продукции влияли как дальнейший рост производственных затрат, так и корректировку цен с учетом тестового внедрения Е-акциза, а также повышения и перевода в евро акциза на табачную продукцию, вступившего в силу в конце марта.

Давление со стороны производственных затрат приводило к ускорению роста цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. В то же время, снижение предельных наценок на отдельные медицинские средства в марте не повлияло на их стоимость.

«По-прежнему мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги для населения сдерживал административную инфляцию», — говорится в сообщении НБУ.

Темпы роста цен на горючее замедлились до 9,9%

В марте рост цен на топливо замедлился по сравнению с февралем, учитывая удешевление импорта, оптимизацию логистики и достаточность запасов. В то же время постепенное возрастание спроса и усиление евро оказывали повышающее давление на цены.

«Инфляция ожидаемо ускорилась, однако инфляционный импульс постепенно иссякает. Помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, уже свидетельствует о признаках ослабления ценового давления. Поступление нового урожая, улучшение ситуации с энергоснабжением, снижение давления со стороны рынка труда, удешевление нефти, а также меры монетарной политики НБУ будут способствовать развороту инфляционного тренда уже летом», — отметил регулятор.

Ожидается, что инфляция замедлится до однозначного уровня в конце года и в дальнейшем будет направляться к цели 5%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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