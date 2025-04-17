Европейский центробанк 17 апреля снова снизит основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, чтобы поддержать экономику еврозоны в период неопределенности во внешнеторговых отношениях с США, полагают аналитики и участники рынка.
Аналитики и рынки ждут снижения ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов
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Прогноз аналитиков
Сейчас ставка по депозитам составляет 2,5%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) — 2,65%, ставка по маржинальным кредитам — 2,9%.
С прошлого лета ЕЦБ снижал ставки шесть раз, в общей сложности на 1,5 процентного пункта.
Протокол мартовского заседания ЕЦБ показал, что руководство регулятора раздумывает о том, чтобы сделать паузу в цикле смягчения политики. В частности, в марте ожидалось, что снижение ставок будет способствовать существенному укреплению доллара к евро и, соответственно, повышению цен на импортируемые ЕС товары и услуги.
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Однако евро, наоборот, сильно укрепляться к доллару после объявлений масштабных пошлин на импорт товаров в США. Курс европейской валюты за последние три месяца подскочил к доллару на 10% и сейчас находится у максимума с октября 2021 года.
Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало поддержал дальнейшее снижение ставок и отметил, что подъем стоимости евро поможет сдержать инфляцию в еврозоне.
Темпы инфляции в еврозоне в марте сократились до 2,2% в годовом выражении с февральских 2,3%, сообщил Eurostat. Базовая инфляция, не учитывающая стоимости продуктов питания и энергоносителей, также замедлилась — до 2,4% с 2,6%, обновив минимум с января 2022 года.
Глава австрийского
«Я всегда открыт для хороших аргументов, но в данный момент я не вижу причин для снижения ставок», — сказал Хольцман.
Такие причины видят аналитики.
«Денежно-кредитную политику теперь определяет Трамп, — сказал аналитик AFS Interest Арне Петимезас. — ЕЦБ зря ждет большей ясности в отношении тарифов».
Многие эксперты отмечают, что ставки в еврозоне постепенно приближаются к нейтральному уровню, то есть такому, который не стимулирует, но и не ограничивает экономическую активность в регионе. При этом большинство экспертов, опрошенных Bloomberg, полагает, что ставки опустятся до стимулирующего уровня к третьему кварталу текущего года.
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