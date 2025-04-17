С начала апреля 2025 года в Украине на рынке столовой свеклы отмечается постепенный рост цен, спровоцированный резким всплеском торговой активности.
Цены на свеклу в Украине в два раза выше прошлогодних
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По словам самих производителей, спрос на корнеплоды в Украине уже можно назвать ажиотажным. Запасы этой продукции в хозяйствах стремительно сокращаются, тогда как количество заявок на приобретение оптовых партий свеклы постоянно растет.
Такая ситуация позволила фермерам почти ежедневно повышать отпускные цены в данном сегменте.
Такие высокие цены игроки рынка связывают с существенным сокращением производства столовой свеклы в Украине в этом сезоне, в первую очередь из-за неблагоприятных погодных условий в Украине летом 2024 года.
Как результат, сейчас большинство фермеров уже заявило о завершении сезона реализации, а запасы этой продукции в хранилищах других хозяйств уже истощены.
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Отмечается, что сейчас цены на столовую свеклу в Украине уже вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом большинство ключевых игроков рынка прогнозируют дальнейший рост цен в этом сегменте.
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