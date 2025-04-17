Золото достигло очередного исторического максимума после того, как глава ФРС заявил о влиянии торговой войны. В четверг, 17 апреля, цены на золото выросли на 0,4% до $3357,78 за унцию. Об этом сообщает Вloomberg.
Золото достигло очередного исторического максимума
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Рост цен на золото
Золото достигло нового рекорда после наибольшего скачка с 2023 года. Слитки золота выросли на 28% в этом году, превысив прирост в 27% в 2024 году, поскольку эскалация торговой войны вызывает обеспокоенность по поводу возможной глобальной рецессии.
«Главная тема — неопределенность, которая идет на пользу золоту», — сказал Николас Фраппелл, глобальный руководитель институционного рынка в ABC Refinery в Сиднее.
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Напомним
Как писал «Минфин», 16 апреля цена золота достигла очередного рекорда, превысив $3275 за унцию, после того как Дональд Трамп запустил расследование по импорту критически важных минералов, усилив напряжение в глобальной торговле.
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