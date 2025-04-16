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16 апреля 2025, 17:47 Читати українською

Пошлины Трампа на китайские запчасти для Cybercab и Semi нарушают планы производства Tesla в США

Планы Tesla по импорту китайских комплектующих для электромобилей Cybercab и Semi в США приостановлены после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Планы Tesla по импорту китайских комплектующих для электромобилей Cybercab и Semi в США приостановлены после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары.
Фото: wikipedia.org

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Этот шаг может нарушить план Tesla приступить к массовому производству долгожданных моделей, которые ее генеральный директор Илон Маск рекламировал инвесторам как главные инновации, обеспечивающие импульс роста американского автопроизводителя.

Tesla была готова покрыть дополнительные расходы после введения 34% пошлины, но не смогла этого сделать, когда Трамп поднял тарифы выше. В результате поставки были приостановлены.

Напомним, 9 апреля Трамп повысил дополнительные пошлины до 84%, а затем увеличил их до 125%. В результате чего общие пошлины на экспортируемые в США китайские товары достигли 145%.

В ближайшие месяцы компания планировала начать получать компоненты для начала пробного производства двух электрических моделей в октябре и массового производства в 2026 году. По словам источника, беспилотное роботакси Cybercab будет производиться в Техасе, а грузовик Semi — в Неваде.

В течение двух лет Tesla активно увеличивала долю североамериканских комплектующих, предусматривая возможное введение пошлин. Кроме того, компания была вынуждена прекратить прием заказов на Model S и Model X из-за введения Китаем встречных 125% пошлин на американские товары.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
16 апреля 2025, 18:23
#
Вот и бизнесу Илона Маска
«прилетело» от его друга Трампа…
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