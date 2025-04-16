Планы Tesla по импорту китайских комплектующих для электромобилей Cybercab и Semi в США приостановлены после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на китайские товары. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Пошлины Трампа на китайские запчасти для Cybercab и Semi нарушают планы производства Tesla в США
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Этот шаг может нарушить план Tesla приступить к массовому производству долгожданных моделей, которые ее генеральный директор Илон Маск рекламировал инвесторам как главные инновации, обеспечивающие импульс роста американского автопроизводителя.
Tesla была готова покрыть дополнительные расходы после введения 34% пошлины, но не смогла этого сделать, когда Трамп поднял тарифы выше. В результате поставки были приостановлены.
Напомним, 9 апреля Трамп повысил дополнительные пошлины до 84%, а затем увеличил их до 125%. В результате чего общие пошлины на экспортируемые в США китайские товары достигли 145%.
В ближайшие месяцы компания планировала начать получать компоненты для начала пробного производства двух электрических моделей в октябре и массового производства в 2026 году. По словам источника, беспилотное роботакси Cybercab будет производиться в Техасе, а грузовик Semi — в Неваде.
В течение двух лет Tesla активно увеличивала долю североамериканских комплектующих, предусматривая возможное введение пошлин. Кроме того, компания была вынуждена прекратить прием заказов на Model S и Model X из-за введения Китаем встречных 125% пошлин на американские товары.
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Комментарии - 1
«прилетело» от его друга Трампа…