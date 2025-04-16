Потребление вина в мире в 2024 году достигло рекордно низкой отметки на фоне экономических и геополитических факторов, сообщает Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) со ссылкой на собственное исследование.
Потребление вина в мире снизилось до рекордно низкой отметки
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Потребление вина
Согласно ее данным, в прошлом году объемы продажи вина составили 214 млн гектолитров, что на 3,3% меньше, чем в 2023 году. Организация отмечает, что это самый низкий показатель потребления вина в мире с 1961 года.
«Это связано с совокупностью экономических и геополитических факторов, порождающих инфляцию и создающих неопределённость», — говорится в пресс-релизе организации, которая также указывает на фактор изменения предпочтений у людей в образе жизни и социальных привычек.
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Кроме того, в OIV сообщают, что уже четвертый год в мире сокращается площадь виноградников и составляет 7,1 млн гектара. Производство вина в 2024 году уменьшилось на 4,8% по сравнению с 2023 годом и достигло самого низкого показателя за более чем 60 лет.
Во многом это связано с непредсказуемыми и экстремальными погодными явлениями как в Северном, так и в Южном полушариях, вызванными изменением климата, указано в пресс-релизе.
Кто лидирует
Лидером по производству вина в мире в прошлом году была Италия (44,1 млн гектолитров, +15%), на втором месте находилась Франция (36,1 млн гектолитров, -23,5%), на третьем — Испания (31 млн гектолитров, +9,3%).
В топ-5 входят также США (21,1 млн гектолитров, -17,2%) и Аргентина (10,9 млн гектолитров, +23,3%).
Испания обладала самыми крупными виноградниками в мире — 930 га (-1,5%). Далее следуют Франция (783 га, -0,7%), Китай (753 га, -0,4%), Италия (728 га, +0,8%) и Турция (402 га, -1%).
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