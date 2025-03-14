Виноделы Европы в шоке от угрозы Трампа ввести 200%-ные пошлины на их продукцию

Европейские производители вин и спиртного потерпели шок после угрозы президента США Дональда Трампа ввести таможенный тариф на их продукцию в 200%, пишет Le Figaro, передает Интерфакс-Украина.

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Еврокомиссия 12 марта объявила о введении «быстрых и соразмерных» контрмер объемом 26 млрд евро на американский импорт в ЕС в ответ на «новые необоснованные тарифы» США на импорт стали и алюминия из Евросоюза.

В список товаров, подвергнутых этому европейскому мероприятию, попал американский виски, что усилило напряженность в торговых отношениях ЕС и США.

13 марта Трамп написал в соцсети Truth Social, что США могут ввести пошлины в 200% на алкогольную продукцию из стран Евросоюза в ответ на введенные пошлины ЕС в 50% на американский виски.

Ряд участников рынка выразили удивление решением Еврокомиссии ввести репрессивные пошлины именно на импортируемый во Францию американский бурбон в относительно небольших количествах, но достаточных, чтобы спровоцировать «инстинктивную реакцию» президента США.