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16 апреля 2025, 14:54 Читати українською

Пошлины США могут стоить производителям чипов свыше $1 миллиарда в год — Reuters

Новые пошлины президента США Дональда Трампа могут стоить американским производителям полупроводникового оборудования более $1 млрд в год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух информированных собеседников.

Новые пошлины президента США Дональда Трампа могут стоить американским производителям полупроводникового оборудования более $1 млрд в год.
Фото: pixabay.com

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Каждый из трех крупнейших производителей микросхем в США — Applied Materials, Lam Research и KLA — может понести убытки в размере примерно $350 млн в течение года.

Меньшие конкуренты, такие как Onto Innovation, также могут столкнуться с десятками миллионов долларов дополнительных затрат.

Эти компании создают одно из самых сложных в мире оборудования для изготовления микросхем, которое может включать в себя тысячи специальных деталей.

Отмечается, что производители оборудования для изготовления микросхем уже лишились миллиардов доходов после того, как бывший президент США Джо Байден ввел ряд экспортных мер, направленных на ограничение поставок китайским компаниям передового оборудования для производства полупроводников.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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