«Тарифная война» продолжается: Белый дом грозится поднять пошлины для Китая до 245%

Взаимные пошлины США и Китая уже превышают 100%. Но это еще не конец повышения тарифов со стороны Вашингтона. Об этом говорится в заявлении Белого дома .

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Что известно

«В День освобождения президент Трамп ввел 10% тариф для всех стран и индивидуальные соответствующие высшие тарифы для стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки», — заявили в администрации президента США.

По их данным, более 75 стран уже обратились в Вашингтон с предложением обсудить новые торговые соглашения.

«На фоне этих обсуждений сейчас приостановлено введение индивидуальных высших пошлин, за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате ответных действий Китая теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», — говорится в заявлении.

Предыстория

Трамп сперва ввел дополнительные пошлины для Китая в размере 20%, затем поднял их еще на 34%. Президент США повышал пошлины всякий раз, когда Китай объявлял о мерах реагирования.

На прошлой неделе Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%, одновременно объявив о 90-дневной паузе на пошлины на десятки товаров других стран.

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Это побудило Пекин поднять пошлины на американские товары до 125%. При этом Китай заявил, что не будет повышать пошлины дальше, если Вашингтон продолжит поднимать ставки.