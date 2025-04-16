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16 апреля 2025, 11:16 Читати українською

Доход non-life-страховых компаний в 2024 году составил 21,1 млрд грн — исследование

Украинский рынок non-life-страхования демонстрирует стабильный рост: по итогам 2024 года общий объем дохода игроков отрасли составил 21,1 млрд грн. Прирост дохода отрасли за год — 15,4 млрд грн. Доход отрасли за три года вырос в четыре раза. Такие данные обнародовала платформа обширных данных VKURSI.

Украинский рынок non-life-страхования демонстрирует стабильный рост: по итогам 2024 года общий объем дохода игроков отрасли составил 21,1 млрд грн.
Фото: depositphotos

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В Украине действуют 645 компаний, основным видом деятельности которых указано другое страхование, кроме страхования жизни.

Но считать активными стоит менее половины из зарегистрированных компаний с учетом имеющейся финансовой отчетности в публичных реестрах. 103 из этих юридических лиц в наименовании указывают на свою принадлежность к числу страховых компаний. Всего 12 из зарегистрированных компаний сумели получить в 2024 году более 200 млн выручки.

Самые прибыльные СК

Возглавили список самых прибыльных страховых компаний UNIQA, получившей 465, 45 млн грн, ARX, чей финрезультат в 2024 году составил 452, 84 млн грн и ИНГО, которая закрывает чемпионскую тройку с прибылью 271, 06 млн грн.

Прибыль СК

Общая прибыль non-life или рисковых страховых компаний составила в 2024 году 6,8 млрд грн. Больше прибыли (6,8 млрд грн) аккумулировали страховые компании, зарегистрированные в Киеве.

Сразу за ними — представители Киевской (136 млн грн), Одесской (89 млн грн) и Днепропетровской 74, 5 млн грн) областей. Наибольшие убытки суммарно накопили страховые компании, зарегистрированные в Запорожской, Харьковской и Винницкой областях

Наибольшим доходом в 2024 году отличилась страховая компания «Арсенал Страхование», получившая 992 млн грн выручки — почти в четыре раза больше, чем годом ранее. На втором месте — группа «ТАС» Сергея Тигипко с 842 млн грн выручки.

Также в пятерку лидеров вошли VUSO (608 млн грн), ARX (584 млн грн) и UNIQA (523 млн грн). При этом 7 компаний из 10 компаний-лидеров по доходу имеют в структуре собственности иностранных бенефициаров или учредителей или акционеров.

В топ-10 по доходу, а также прибыли вошло и Экспортно-кредитное агентство, которое в 2024 году обеспечило поддержку для 69 украинских экспортеров, предоставив защиту для кредитов и инвестиций более чем на 1,7 млрд грн.

Нацбанк включил агентство в Государственный реестр финансовых учреждений 6 февраля 2023 года. С тех пор оно действует на рынке в качестве страховщика со особым статусом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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