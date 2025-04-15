В Украине упал спрос на новые авто. Какие машины покупали чаще всего

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 апреля 2025, 15:55 Читати українською

В Украине упал спрос на новые авто. Какие машины покупали чаще всего

В течение первого квартала 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых авто, что на 16,5% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

В течение первого квартала 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых авто, что на 16,5% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В общей сложности в январе-марте ежемесячно в среднем дилеры продавали около 4,8 тыс. новых легковушек. За аналогичный период 2024 года автосалоны покидали около 5,7 тыс. новых авто.

Большинство новых легковых автомобилей, как обычно (97,3%, 13 868 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине составила 2,7% (389 шт.).

Самые популярные марки

Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Renault и Skoda. Вот Топ-10 производителей по итогам первой четверти года:

Читайте также: В Украине растут продажи гибридных авто

Самые популярные модели

Среди отдельных моделей, как и в прошлом году, чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4. Разница в количестве между следующими участниками значительно больше по отношению к лидерам этого Топ-10, но значительно меньше между ними.

При сравнительно небольшом контрасте всего несколько автомобилей оказывают влияние на финальную квартальную позицию модели в списке. Что в конце концов можно объяснить еще немалой конкуренцией между рядом кроссоверов одного габаритного (кое-где и ценового) класса.

Интересно, что в десятке самых популярных легковушек остался всего один лифтбек — Skoda Octavia, остальные — кроссоверы.

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (201 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

Второе место у продукции того же предприятия — Skoda Kodiaq (27 шт.). Третья позиция по Volkswagen Crafter (26 шт.). Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под разные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т. п.) легковые автомобили.

Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
15 апреля 2025, 16:17
#
Серед вживаних електромобілів найбільшим попитом серед українців користувалась Tesla Model Y.
+
0
bonv
bonv
15 апреля 2025, 16:17
#
Автівки сірого кольору мають найбільший попит серед українців в цьому році. З реалізованих у першому кварталі 2025-го нових легкових авто приблизно третина мала сірий колір.
+
0
bonv
bonv
15 апреля 2025, 16:18
#
Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у Німеччині у 2025 році підтвердив домінування Volkswagen, а також продемонстрував певні успіхи Skoda, Seat та BMW. Про це повідомляє Focus2Move.
Беззаперечним лідером німецького ринку залишився Volkswagen Golf — станом на березень було продано 22 000 цих автомобілів.
На другому та третьому місцях також опинились моделі Volkswagen — кросовери T-Roc та Tiguan. На четвертій позиції знаходиться Volkswagen Passat, а замикає десятку електромобіль Volkswagen ID.7.
ТОП-10 найпопулярніших моделей на німецькому ринку:
Volkswagen Golf — 22 000 авто.
Volkswagen T-Roc — 19 201 авто.
Volkswagen Tiguan — 18 234 авто.
Volkswagen Passat — 12 548 авто.
Skoda Octavia — 11 694 авто.
Seat Leon — 10 546 авто.
BMW X1 — 9 767 авто.
Cupra Formentor — 9 561 авто.
Opel Corsa — 9 487 авто.
Volkswagen ID.7 — 9 336 авто.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами