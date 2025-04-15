В Украине упал спрос на новые авто. Какие машины покупали чаще всего

В течение первого квартала 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых авто, что на 16,5% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

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В общей сложности в январе-марте ежемесячно в среднем дилеры продавали около 4,8 тыс. новых легковушек. За аналогичный период 2024 года автосалоны покидали около 5,7 тыс. новых авто.

Большинство новых легковых автомобилей, как обычно (97,3%, 13 868 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине составила 2,7% (389 шт.).

Самые популярные марки

Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Renault и Skoda. Вот Топ-10 производителей по итогам первой четверти года:

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Самые популярные модели

Среди отдельных моделей, как и в прошлом году, чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4. Разница в количестве между следующими участниками значительно больше по отношению к лидерам этого Топ-10, но значительно меньше между ними.

При сравнительно небольшом контрасте всего несколько автомобилей оказывают влияние на финальную квартальную позицию модели в списке. Что в конце концов можно объяснить еще немалой конкуренцией между рядом кроссоверов одного габаритного (кое-где и ценового) класса.

Интересно, что в десятке самых популярных легковушек остался всего один лифтбек — Skoda Octavia, остальные — кроссоверы.

Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (201 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».

Второе место у продукции того же предприятия — Skoda Kodiaq (27 шт.). Третья позиция по Volkswagen Crafter (26 шт.). Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под разные специальные цели (по заказу полиции, медслужб и т. п. ) легковые автомобили.

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