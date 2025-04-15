В течение первого квартала 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 14,3 тысяч новых легковых авто, что на 16,5% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.
В Украине упал спрос на новые авто. Какие машины покупали чаще всего
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В общей сложности в январе-марте ежемесячно в среднем дилеры продавали около 4,8 тыс. новых легковушек. За аналогичный период 2024 года автосалоны покидали около 5,7 тыс. новых авто.
Большинство новых легковых автомобилей, как обычно (97,3%, 13 868 шт.), были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине составила 2,7% (389 шт.).
Самые популярные марки
Среди марок больше всего на первую регистрацию были представлены легковушки с эмблемами Toyota, Renault и Skoda. Вот Топ-10 производителей по итогам первой четверти года:
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Самые популярные модели
Среди отдельных моделей, как и в прошлом году, чаще всего автосалоны покидали Renault Duster и Toyota RAV4. Разница в количестве между следующими участниками значительно больше по отношению к лидерам этого Топ-10, но значительно меньше между ними.
При сравнительно небольшом контрасте всего несколько автомобилей оказывают влияние на финальную квартальную позицию модели в списке. Что в конце концов можно объяснить еще немалой конкуренцией между рядом кроссоверов одного габаритного (кое-где и ценового) класса.
Интересно, что в десятке самых популярных легковушек остался всего один лифтбек — Skoda Octavia, остальные — кроссоверы.
Среди новых легковушек, которые были зарегистрированы как изготовленные в Украине (количественно они включены в общий рейтинг), лидером в первом квартале стал кроссовер Skoda Karoq (201 шт.), выпускаемый на закарпатском заводе «Еврокар».
Второе место у продукции того же предприятия — Skoda Kodiaq (27 шт.). Третья позиция по Volkswagen Crafter (26 шт.). Следующие ступени распределили между собой переоборудованные местными предприятиями под разные специальные цели (по заказу полиции, медслужб
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Комментарии - 3
Беззаперечним лідером німецького ринку залишився Volkswagen Golf — станом на березень було продано 22 000 цих автомобілів.
На другому та третьому місцях також опинились моделі Volkswagen — кросовери T-Roc та Tiguan. На четвертій позиції знаходиться Volkswagen Passat, а замикає десятку електромобіль Volkswagen ID.7.
ТОП-10 найпопулярніших моделей на німецькому ринку:
Volkswagen Golf — 22 000 авто.
Volkswagen T-Roc — 19 201 авто.
Volkswagen Tiguan — 18 234 авто.
Volkswagen Passat — 12 548 авто.
Skoda Octavia — 11 694 авто.
Seat Leon — 10 546 авто.
BMW X1 — 9 767 авто.
Cupra Formentor — 9 561 авто.
Opel Corsa — 9 487 авто.
Volkswagen ID.7 — 9 336 авто.