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15 апреля 2025, 14:34 Читати українською

В Аргентине после смягчения валютного контроля нацвалюта рухнула на 10%

Аргентинская нацвалюта потеряла 10% за день после того, как правительство отменило большинство валютных ограничений, введенных еще в 2019 году. Это стало частью договоренностей с МВФ. Об этом пишет Reuters.

Аргентинская нацвалюта потеряла 10% за день после того, как правительство отменило большинство валютных ограничений, введенных еще в 2019 году.
Фото: depositphotos

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Что с нацвалютой

В понедельник курс достиг около 1200 песо за доллар. Центробанк позволил песо свободно колебаться в пределах коридора 1000−1400 песо за доллар.

Таким образом, удалось быстро сократить разницу между официальным курсом и параллельным, которым часто пользуются местные жители и бизнес. Если в конце прошлой недели разрыв составлял 28%, то теперь только 5%.

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Несмотря на резкое падение, экономисты в целом положительно приняли решение.

«Похоже, что страна стала ближе к видимости макроэкономической стабильности, чем когда-либо с начала 2000-х», — отметили в Capital Economics.

В JP Morgan ожидают, что песо в дальнейшем стабилизируется, а разрыв между рынками останется на нынешнем уровне благодаря притоку валюты из агросектора.

Предыстория

Как писал «Минфин», 13 апреля МВФ объявил об одобрении Аргентине пакета помощи на сумму $20 миллиардов в течение 48 месяцев, из которых $12 миллиардов выделяются сразу.

По словам министра экономики Аргентины Луиса Капуто, эти средства позволят «реструктурировать Центральный банк» и ускорить снижение инфляции.

Кроме того, благодаря помощи можно будет отменить валютный контроль, который, по словам Капуто, «нанес аргентинцам огромный ущерб».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 апреля 2025, 14:59
#
Оказывается, что финансовая помощь МВФ
может приносить и положительный результат…
+
0
bonv
bonv
15 апреля 2025, 16:22
#
Реальна ціна… Хоча обмежень ще вагон.
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