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15 апреля 2025, 13:58 Читати українською

В Украине цены на бензин и дизтопливо снизились до уровня декабря

На прошлой неделе с 7 по 14 апреля стоимость бензина и дизтоплива на украинских АЗС снизилась до уровня декабря 2024 года. Причиной стало понижение мировых цен на нефть. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На прошлой неделе с 7 по 14 апреля стоимость бензина и дизтоплива на украинских АЗС снизилась до уровня декабря 2024 года.
Фото: pixabay.com

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Средняя стоимость бензина марки А-95 уменьшилась на 58 коп./л, до минимальных значений с начала декабря прошлого года 55,22 грн/л, А-95+ — на 71 грн/л, до 58,76 грн/л, дизельного горючего — на 57 грн/л, с 5 /л.

14 апреля ОККО и WOG снизили цены на всю линейку горючего на 1 грн/л:

  • бензин А-95 — 57,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 56,99 грн/л;
  • сжиженный газ — 36,99 грн/л.

К ним присоединились и «Укрнефть» из UPG. Государственная сеть упала на 1 грн/л по светлым и на 50 коп./л по газу.

UPG была менее прямолинейной: бензин подешевел на 50 коп./л (53,40 грн/л), дизель — на 1 грн/л (51,90 грн/л), LPG — на 70−80 грн/л в зависимости от региона (34,40−34,80 грн/л).

Существеннее всего в сетях в течение недели — на 2 грн/л — уменьшились цены на «светлые» у «Авантаж 7», до 49,95 грн/л и 47,95 грн/л соответственно. Газ у оператора недосчитался 40 коп./л, удешевив до 33,25 грн/л. Таким образом, дискаунтер занял первое место с конца по стоимости бензина и газа.

Но местами были зафиксированы еще «лучшие» цены. На АЗК БРСМ в Запорожской области стояло 46,99 грн/л (-2 грн/л за неделю), а Motto в Одесской — 46,98 грн/л (-1 грн/л). Не зря, пожалуй, говорят, что на юге по наиболее выгодным ценам в любом случае нужно идти в «Параллель».

Также 47 грн/л дает VST в Закарпатской и Хмельницкой областях (-1 грн/л).

В остальных в среднем бензин потерял от 32 до 71 коп./л, дизель от 20 до 86 коп./л.

Что касается сжиженного газа, то больше всего в сети подешевело горючее на стелах KLO в Киевской области: -1,10 грн/л, до 36,72 грн/л.

Amic не стал пересматривать цены на свете (кроме дизеля в Одесской области, подешевевшего на 50 коп./л, до самых маленьких в сети 52,99 грн/л), но в большинстве регионов снизил стоимость газа на 0,20−1,20 грн/л, до 33,99−36,99 грн/л.

Остальные недосчитались на LPG 20−60 коп./л.

Но были и те, кто, несмотря на динамику рынка, увеличил цены на газ. «Автотранс» подтянул ценник (35,98 грн/л) к BVS, добавив 50 коп./л. Marshal вышел на средние 34,63 грн/л (+30 коп./л) в сети из-за разной политики в регионах.

В Полтавской, Сумской и Харьковской областях стоимость ресурса выросла на 50−80 коп./л (35,49−35,79 грн/л), Житомирской и Киевской — снизилась на 20−40 коп./л (32,29−33,79 грн/л).

Увеличивается отрыв между стоимостью бензина и дизельного топлива у премиальных и дискаунтеров. За неделю он вырос на 65 коп./л и 79 коп./л соответственно до 6,80 и 8,40 грн/л. На сжиженном газе, напротив, сужается до почти 3,30 грн/л (-25 коп./л).

Из-за более стремительного удешевления горючего в группе по сравнению с розницей, спрэд между ценами в этих сегментах за неделю вырос на 15 коп./л (9,62 грн/л) на бензине, чуть более 80 коп./л (10,93 грн/л) на дизеле и на 7 коп./л (5,7.

Можно ожидать, что ближайшая неделя тоже пройдет под знаком минуса, ведь маржи позволяют. В целом внешний рынок позволяет операторам снизить цены на светлые нефтепродукты как минимум на 3 грн/л, поскольку с начала апреля европейские котировки на бензин в среднем снизились на $108/т, или почти на 4 грн/л, на дизель — на $88/т, или 3,64 грн/л.

Но сейчас падение котировок частично может нивелировать растущий валютный курс. Особенно это касается газа, закупочные цены на который на мероприятии формируются в евро.

Изменение розничных цен на топливо на АЗК с 7 по 14 апреля 2025 г., грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
15 апреля 2025, 14:07
#
Так і не сталося обіцяне у грідні подорожчання на 4 гривні
+
+15
bonv
bonv
15 апреля 2025, 16:21
#
Страхи не підтвердились:)
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