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15 апреля 2025, 11:15 Читати українською

Рэй Далио предупредил о рисках серьезнее рецессии

Основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио рассказал что обеспокоен возможным крахом глобальной монетарной системы из-за политики президента Дональда Трампа, сообщает NBC News.

Основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио рассказал что обеспокоен возможным крахом глобальной монетарной системы из-за политики президента Дональда Трампа, сообщает NBC News.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто говорит Далио«Прямо сейчас мы находимся в точке принятия решений и очень близки к рецессии.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит Далио

«Прямо сейчас мы находимся в точке принятия решений и очень близки к рецессии. Но я обеспокоен чем-то худшим, чем рецессия, если эта ситуация не будет правильно урегулирована», — отметил Далио.

Финансист уточнил, что больше обеспокоен нарушениями в торговле, растущим долгом США и поведением некоторых развивающихся стран, которые разрушают международную экономическую и геополитическую структуру, существующую со времен окончания Второй мировой войны.

Далио считает, что тарифная политика Трампа имеет понятные цели, но реализуется «очень разрушительным» образом, создавая глобальный конфликт. Президент объявил в минувшую среду о 90-дневной паузе в отношении «ответных тарифов», но твердо придерживается базовых пошлин в 10% и ответных тарифов на часть товаров в 145% для Китая.

Ранее он призвал США договориться о взаимовыгодном торговом соглашении с Китаем, которое привело бы к укреплению юаня по отношению к доллару. Он также призвал обе страны решить проблемы с растущими долгами.

По словам Далио, сейчас под угрозой находится сама ценность денег. Обвал на рынке облигаций в сочетании с такими событиями, как внутренние и международные конфликты, может стать еще более серьезным потрясением для денежной системы, чем отмена золотого стандарта президентом Ричардом Никсоном в 1971 году и мировой финансовый кризис 2008 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
15 апреля 2025, 11:48
#
Даліо вважає, що тарифна політика Трампа має зрозумілу мету, але реалізується «дуже руйнівним» чином, створюючи глобальний конфлікт.

Яку ж мету він розгледів? Реіндустріалізацію США, щоб як в роліку згенерованому ШІ?

Немає там ніякої мети.

До слова забув порівняти Трампа з Моісеєм. Ганьба. І не подякував.
+
+15
bonv
bonv
15 апреля 2025, 12:26
#
Якраз Трамп займається зростаючим боргом США
+
0
zephyr
zephyr
15 апреля 2025, 13:04
#
Трэмп и его подтанцовка ещё не поняли, что США все эти годы жили хорошо не из-за того что они такие умные и работящие или технологичные, а из-за того, что доллар- отличный товар, ровно как и трэжэриз. Опускать фонду Японии и КНР, которые являются самыми большими держателями трэжэриз и гнать доходность по ним вверх- так себе идея.То что сейчас плохо всё в США- это результат глупых политик последних 20 лет, поэтому им надо на землю спуститься, и чтобы у них средняя ЗП была конкуретной с тем же КНР. А, не могут? Ну- их проблемы.
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