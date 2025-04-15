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15 апреля 2025, 10:15 Читати українською

В Испании и Италии возникла паника на фоне слухов об отказе от купюры в 50 євро

В Испании и Италии появилась информация об отказе местных властей от использования купюр номиналом в 50 евро, что вызвало панику у граждан, сообщает издание EuroVerify.

В Испании и Италии появилась информация об отказе местных властей от использования купюр номиналом в 50 евро, что вызвало панику у граждан, сообщает издание EuroVerify.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиВ статье, которая была распространена в Испании, говорилось, что власти страны решили отказаться от использования купюры в 50 евро уже в апреле текущего года.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В статье, которая была распространена в Испании, говорилось, что власти страны решили отказаться от использования купюры в 50 евро уже в апреле текущего года. Однако эта статья была позже удалена.

В ответ на это сообщение Центральный Банк Испании выпустил пресс-релиз, в котором опроверг эту информацию, объяснив, из-за чего могли появится подобные сведения. Так, Банк Испании регулярно осуществляет проверку банкнот и монет, которые ему возвращают банки. Все купюры и монеты, находящиеся в ненадлежащем состоянии, изымаются из обращения, уничтожаются и заменяются на новые. При этом ЦБ страны отметил, что эта процедура проводится для всех номиналов денежных средств.

Сообщение о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует отказаться от купюр номиналом в 50 евро с целью борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма, также появилось и в Италии. Однако и ЕЦБ, и Банк Италии заявили, что не принимали подобных решений.

«Ни Банк Испании, ни какой-либо другой Центральный банк в еврозоне не отдавал распоряжения об изъятии каких-либо евробанкнот или монет. Все евробанкноты сохраняют свою ценность и остаются в обращении», — заявили изданию в ЕЦБ.

По словам, профессора криминологии в Университете Кардиффа в Уэльсе Майкл Леви, банкноты в 50 евро подделывают чаще, чем купюры других номиналов, так как «купюры выше 50 евро в некоторых юрисдикциях могут выглядеть подозрительно и их трудно обменять».

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
15 апреля 2025, 11:15
#
В Україні потребувались розгоняти фейки про штрафи за аварійку та про гранати яки розкидають шахеди. Використали досвід в Італії.
+
0
bonv
bonv
15 апреля 2025, 12:23
#
Люди чуткам більше вірять ніж правді:)
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