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15 апреля 2025, 9:50 Читати українською

Половина мировых ЦБ призналась во вмешательстве в работу валютных рынков

Центральные банки, как правило, не афишируют свои действия на валютных рынках, однако свежие данные показывают, что за кулисами их активность резко возросла, пишет Market Watch.

Центральные банки, как правило, не афишируют свои действия на валютных рынках, однако свежие данные показывают, что за кулисами их активность резко возросла, пишет Market Watch.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиСогласно ежегодному опросу издания Central Banking, проведенному при поддержке HSBC, каждый второй опрошенный центробанк признался, что в последние 12 месяцев проводил интервенции на валютном рынке — несмотря на призывы сохранять рыночную нейтральность и не вмешиваться в курсы валют.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно ежегодному опросу издания Central Banking, проведенному при поддержке HSBC, каждый второй опрошенный центробанк признался, что в последние 12 месяцев проводил интервенции на валютном рынке — несмотря на призывы сохранять рыночную нейтральность и не вмешиваться в курсы валют.

Опрос проходил с января по начало марта 2025 года и охватил 84 регулятора, на балансе которых находится в совокупности около $7,1 трлн резервов. Это был период до официального объявления США о взаимных тарифах, но уже тогда 44% респондентов назвали американский протекционизм главным риском для стабильности глобальных резервов.

«Протекционистская политика США и волатильная инфляция создают серьезные угрозы для торговых потоков и доходности резервов, а геополитика добавляет неопределенности в вопросах безопасности и ликвидности активов», — пояснил представитель одного из центробанков стран Америки.

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В прошлом году центробанки чаще всего называли геополитическую эскалацию главным фактором риска. Теперь в фокусе внимания оказались последствия «оружейного» использования резервов, особенно после заморозки российских активов. 63% опрошенных признали это как минимум частично значимым фактором, а 21% — как критически важный для пересмотра будущей стратегии управления резервами.

Участники также выразили обеспокоенность из-за высокой инфляции и резкой волатильности процентных ставок. Один из представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона отметил, что его банк сосредоточился на активах с короткими и средними сроками погашения, чтобы минимизировать риск потерь из-за скачков доходности.

Несмотря на рост цен на золото, он не отпугивает центробанки: 37,5% из них планируют увеличить вложения в драгоценный металл уже в этом году.

В то время как золото остается привлекательным для регуляторов, ни один из опрошенных не сообщил о вложениях в криптовалюты. Однако 12% признали, что цифровые активы постепенно набирают легитимность как инвестиционный класс.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
15 апреля 2025, 12:24
#
Не дивно. і не ново.
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