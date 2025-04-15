Половина мировых ЦБ призналась во вмешательстве в работу валютных рынков

Центральные банки, как правило, не афишируют свои действия на валютных рынках, однако свежие данные показывают, что за кулисами их активность резко возросла, пишет Market Watch.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Согласно ежегодному опросу издания Central Banking, проведенному при поддержке HSBC, каждый второй опрошенный центробанк признался, что в последние 12 месяцев проводил интервенции на валютном рынке — несмотря на призывы сохранять рыночную нейтральность и не вмешиваться в курсы валют.

Опрос проходил с января по начало марта 2025 года и охватил 84 регулятора, на балансе которых находится в совокупности около $7,1 трлн резервов. Это был период до официального объявления США о взаимных тарифах, но уже тогда 44% респондентов назвали американский протекционизм главным риском для стабильности глобальных резервов.

«Протекционистская политика США и волатильная инфляция создают серьезные угрозы для торговых потоков и доходности резервов, а геополитика добавляет неопределенности в вопросах безопасности и ликвидности активов», — пояснил представитель одного из центробанков стран Америки.

Читайте также: Евро демонстрирует самый быстрый рост за последние 15 лет — Bloomberg

В прошлом году центробанки чаще всего называли геополитическую эскалацию главным фактором риска. Теперь в фокусе внимания оказались последствия «оружейного» использования резервов, особенно после заморозки российских активов. 63% опрошенных признали это как минимум частично значимым фактором, а 21% — как критически важный для пересмотра будущей стратегии управления резервами.

Участники также выразили обеспокоенность из-за высокой инфляции и резкой волатильности процентных ставок. Один из представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона отметил, что его банк сосредоточился на активах с короткими и средними сроками погашения, чтобы минимизировать риск потерь из-за скачков доходности.

Несмотря на рост цен на золото, он не отпугивает центробанки: 37,5% из них планируют увеличить вложения в драгоценный металл уже в этом году.

В то время как золото остается привлекательным для регуляторов, ни один из опрошенных не сообщил о вложениях в криптовалюты. Однако 12% признали, что цифровые активы постепенно набирают легитимность как инвестиционный класс.