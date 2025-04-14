В «Дии» хотят запустить онлайн-экзамен для получения водительского удостоверения

В Украине активно работают над диджитализацией центров Главного сервисного центра МВД. Планируется, что граждане смогут сдавать онлайн-экзамены по теоретической части на водительские права через приложение «Дия». Об этом в эфире телемарафона сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Минцифры хочет уменьшить непосредственный контакт людей с сервисными центрами, сделав все услуги для водителей как можно более доступными онлайн.

«Сейчас мы работаем на цифровизацию центров ГСЦ, это центры, которые предоставляют услуги водителям. Мы хотим сделать, запустить… сначала бета-тест такой: сдавать экзамены онлайн на права, тесты, теоретическую часть. Там используется искусственный интеллект, „трекающий“ твою модель поведения. Также там все возможности получить права, отправить по почте, то есть мы хотим убрать коммуникацию людей с центрами ГСЦ», — сообщил Федоров.

Министр подчеркнул, что услуга купли-продажи авто уже внедрена, а теперь специалисты работают над другими направлениями.