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12 апреля 2025, 10:40 Читати українською

Tesla приостановила новые заказы на две модели в Китае

Tesla приостановила прием новых заказов на хэтчбек Model S и кроссовер Model X на своем китайском вебсайте, пишет Reuters.

Tesla приостановила прием новых заказов на хэтчбек Model S и кроссовер Model X на своем китайском вебсайте, пишет Reuters.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКакая причинаЭто произошло после того, как Китай повысил тарифы на импорт из США до 125%, в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары до 145%.
Фото: tutservice.com.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какая причина

Это произошло после того, как Китай повысил тарифы на импорт из США до 125%, в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары до 145%.

Более высокие тарифы значительно увеличивают стоимость этих автомобилей для китайских потребителей. По данным китайского Министерства финансов, текущие ставки пошлин делают американские товары слишком дорогими для внутреннего рынка.

Читайте также: Китай поднял пошлины на американские товары до 125% ответного Трампу

Tesla производит Model 3 и Model Y на своем заводе в Шанхае для продажи в Китае и экспорта в другие страны.

Однако Model S и Model X производятся в США. В 2024 году Китай импортировал 1553 Model X и 311 Model S, что составляет менее 0,5% от общих продаж Tesla.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
12 апреля 2025, 12:21
#
Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Європейський Союз та Китай повинні об'єднати зусилля у протистоянні «одностороннім залякуванням». За його словами, у тарифній війні не буде переможців, а якщо йти проти світу, то це означає ізолювати себе.
Водночас видання CNBC повідомило, що загальне мито для Китаю буде більшим, ніж сказав президент США Дональд Трамп. За інформацією ЗМІ, загальна ставка мита на китайський імпорт до США складатиме 145, а не 125 відсотків.
+
0
bonv
bonv
12 апреля 2025, 12:21
#
Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао заявив, що безперервне запровадження мит з боку США завдасть великої шкоди країнам, що розвиваються, внаслідок чого може навіть виникнути гуманітарна криза, передає Bloomberg.
«Рішучі контрзаходи Китаю спрямовані на захист своїх законних прав та інтересів, а також на підтримку чесності та справедливості в міжнародному співтоваристві», — зазначив Веньтао.
За його словами, члени Світової організації торгівлі повинні об'єднатися, аби протистояти «однобічності, протекціонізму та практикам залякування за допомогою співпраці та багатосторонності».
Міністр додав, що найменш розвинені країни зіштовхуються з одними з найбільших ризиків через американські мита.
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