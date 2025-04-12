Tesla приостановила прием новых заказов на хэтчбек Model S и кроссовер Model X на своем китайском вебсайте, пишет Reuters.
Tesla приостановила новые заказы на две модели в Китае
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Какая причина
Это произошло после того, как Китай повысил тарифы на импорт из США до 125%, в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары до 145%.
Более высокие тарифы значительно увеличивают стоимость этих автомобилей для китайских потребителей. По данным китайского Министерства финансов, текущие ставки пошлин делают американские товары слишком дорогими для внутреннего рынка.
Читайте также: Китай поднял пошлины на американские товары до 125% ответного Трампу
Tesla производит Model 3 и Model Y на своем заводе в Шанхае для продажи в Китае и экспорта в другие страны.
Однако Model S и Model X производятся в США. В 2024 году Китай импортировал 1553 Model X и 311 Model S, что составляет менее 0,5% от общих продаж Tesla.
Комментарии - 2
Водночас видання CNBC повідомило, що загальне мито для Китаю буде більшим, ніж сказав президент США Дональд Трамп. За інформацією ЗМІ, загальна ставка мита на китайський імпорт до США складатиме 145, а не 125 відсотків.
«Рішучі контрзаходи Китаю спрямовані на захист своїх законних прав та інтересів, а також на підтримку чесності та справедливості в міжнародному співтоваристві», — зазначив Веньтао.
За його словами, члени Світової організації торгівлі повинні об'єднатися, аби протистояти «однобічності, протекціонізму та практикам залякування за допомогою співпраці та багатосторонності».
Міністр додав, що найменш розвинені країни зіштовхуються з одними з найбільших ризиків через американські мита.