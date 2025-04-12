Tesla приостановила новые заказы на две модели в Китае

Tesla приостановила прием новых заказов на хэтчбек Model S и кроссовер Model X на своем китайском вебсайте, пишет Reuters .

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Какая причина

Это произошло после того, как Китай повысил тарифы на импорт из США до 125%, в ответ на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары до 145%.

Более высокие тарифы значительно увеличивают стоимость этих автомобилей для китайских потребителей. По данным китайского Министерства финансов, текущие ставки пошлин делают американские товары слишком дорогими для внутреннего рынка.

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Tesla производит Model 3 и Model Y на своем заводе в Шанхае для продажи в Китае и экспорта в другие страны.

Однако Model S и Model X производятся в США. В 2024 году Китай импортировал 1553 Model X и 311 Model S, что составляет менее 0,5% от общих продаж Tesla.