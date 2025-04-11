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11 апреля 2025, 16:36 Читати українською

ГНС стремится изменить налоговое законодательство для мобилизованных ФОПов

Государственно налоговая служба предлагает увеличить до 180 дней срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления об освобождении от уплаты налогов после демобилизации. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

Государственно налоговая служба предлагает увеличить до 180 дней срок подачи после демобилизации самозанятым лицом заявления об освобождении от уплаты налогов после демобилизации.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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«Сегодня в защиту страны стало немало физических лиц — предпринимателей. Тем, кто на войне, конечно, не касается налоговых вопросов. Мобилизированные ФОП, не подавшие заявление в налоговую, продолжают ежемесячно получать налоговые начисления. И нередко становятся должниками», — отметил он.

Действующее законодательство предусматривает, что мобилизованные ФОП освобождаются от уплаты и представления отчетности по НДФЛ, единому налогу и военному сбору на весь период службы.

Для этого после демобилизации они обязаны подать в налоговое заявление и копию военного билета либо другого документа о призыве. На это отводится всего 10 дней. Но уложиться в такие сроки крайне тяжело.

«ДПС предлагает увеличить этот срок до 180 дней. Этого времени должно быть достаточно, чтобы наши защитники после демобилизации — особенно если нужно лечение — смогли без лишнего стресса и спешки собрать и подать все необходимые документы», — добавил глава ГНС.

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Налоговая служба также инициирует ряд других изменений:

  • Предлагается предусмотреть, что авансовые взносы по единому налогу и военному сбору не начисляются мобилизованному ФОП начиная с месяца, в котором налоговой получена информация, о мобилизации до месяца демобилизации.
  • Налоги и штрафы, начисленные за этот период, должны быть отменены.
  • Если мобилизованный ФОП не успел выполнить налоговые обязанности в определенные сроки или не подал заявление — он может быть освобожден от ответственности, если это сделает в течение 180 дней после отмены военного положения.

Вместе с тем налоговые обязательства за период службы начисляются в полном объеме, если самозанятое лицо не подала заявление и не воспользовалось правом на увольнение.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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