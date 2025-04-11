Перед «таможенной паузой» в США зафиксировали массовую распродажу гособлигаций

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Кто продал и почему

Экономический журналист NY Post Чарльз Гаспарино утверждает, что за обвалом стоит Япония, а не Китай, как предполагали некоторые. «Гендиректор одного из крупных финансовых учреждений сообщил мне, что один из наших крупнейших иностранных владельцев государственных облигаций, японцы, избавлялись от американского долга в колоссальных объемах.

Многие указывали на Китай, нашего давнего противника в экономическом и военном плане, но на самом деле это дружественная к нам страна продавала огромные объемы облигаций и этим толкала процентные ставки в опасную зону", — пишет он.

Последствия экономики

Продажа трежерис подняла доходность 10-летних облигаций более чем на 20 базисных пунктов в среду, увеличив расходы правительства на заимствования. Это сказалось на ипотечных ставках, в том числе 30-летних, привязанных к этим бумагам. Лишь объявление о паузе в тарифах несколько успокоило рынки.

Исторические параллели

Эксперты сравнивают эту неделю с мартом 2020 года, когда паника на рынке трежерис вынудила ФРС запустить программу выкупа на $1,6 трлн. Сейчас инвесторы опасаются, что Китай мог начать сбрасывать американский долг, хотя официальные данные это подтвердят только позже.