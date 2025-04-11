Решение президента США Дональда Трампа отложить повышение пошлин на импорт стало ответом на захлестнувшую финансовые рынки волну распродажи американских гособлигаций. Об этом сообщает Reuters.
Перед «таможенной паузой» в США зафиксировали массовую распродажу гособлигаций
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Кто продал и почему
Экономический журналист NY Post Чарльз Гаспарино утверждает, что за обвалом стоит Япония, а не Китай, как предполагали некоторые. «Гендиректор одного из крупных финансовых учреждений сообщил мне, что один из наших крупнейших иностранных владельцев государственных облигаций, японцы, избавлялись от американского долга в колоссальных объемах.
Многие указывали на Китай, нашего давнего противника в экономическом и военном плане, но на самом деле это дружественная к нам страна продавала огромные объемы облигаций и этим толкала процентные ставки в опасную зону", — пишет он.
Последствия экономики
Продажа трежерис подняла доходность 10-летних облигаций более чем на 20 базисных пунктов в среду, увеличив расходы правительства на заимствования. Это сказалось на ипотечных ставках, в том числе 30-летних, привязанных к этим бумагам. Лишь объявление о паузе в тарифах несколько успокоило рынки.
Исторические параллели
Эксперты сравнивают эту неделю с мартом 2020 года, когда паника на рынке трежерис вынудила ФРС запустить программу выкупа на $1,6 трлн. Сейчас инвесторы опасаются, что Китай мог начать сбрасывать американский долг, хотя официальные данные это подтвердят только позже.
Комментарии - 4
Хоча часу тепер буде більш ніж достатньо, щоб зробити правильні висновки:)
Крім того, юань впав до 15-місячного мінімуму щодо кошика валют торгових партнерів.
У міністерстві зазначили, що КНР буде ігнорувати подальші мита з боку США.
«З огляду на те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, що експортуються до Китаю за нинішніх рівнів тарифів, якщо американська сторона продовжить вводити мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги», — наголосили у міністерстві.
Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Європейський Союз та Китай повинні об'єднати зусилля у протистоянні «одностороннім залякуванням». За його словами, високі мита, які запровадив Трамп, шкодять економіці, передає агентство «Сіньхуа».
Зокрема під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Пекіні Сі Цзіньпін сказав, що у тарифній війні не буде переможців, а якщо йти проти світу, то це означає ізолювати себе.
Він підкреслив, що Китай та ЄС є найбільшими економіками світу та прихильниками економічної глобалізації та вільної торгівлі. За його словами, їхній загальний обсяг виробництва становить понад третину світового обсягу, тому між країнами склалися тісні економічні відносини.
Сі Цзіньпін додав, що Китай та Європа мають виконувати свої міжнародні зобов’язання, а саме разом захищати тенденцію економічної глобалізації та міжнародне торговельне середовище. Голова КНР закликав країни ЄС «спільно протистояти одностороннім методам залякування».