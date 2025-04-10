ЕС приостанавливает действие пошлин против США на 90 суток

Европейский Союз отложил введение первых контрмер, которые планировались в ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на импорт стали и алюминия. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила в соцсети Х.

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«Мы обратили внимание на заявление президента Трампа. Мы хотим дать шанс переговорам. Во время окончательного принятия контрмер ЕС, получивших сильную поддержку от наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней. Если переговоры не дадут удовлетворительного результата, наши контрмеры вступят в силу». — заявила фон дер Ляен.

Она также отметила, что подготовительная работа над дальнейшими контрмерами продолжается.

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Напомним

Евросоюз решил наложить торговые ограничения на американские товары стоимостью около 21 миллиарда евро в ответ на 25%-ные пошлины США на европейскую сталь и алюминий, введенные Дональдом Трампом.

Страны ЕС единогласно поддержали предложение Еврокомиссии. Первый этап таможенных пошлин должен был стартовать 15 апреля после завершения формальностей и публикации решения.

Под прицелом оказались товары из штатов, ключевых для американских политиков, в частности, Луизианы — родины спикера Палаты представителей Майка Джонсона. В списке — сельхозпродукция, алмазы, мотоциклы и соя.

Таможенные пошлины были распределены на три фазы: начало 15 апреля, вторая волна в середине мая, последняя — с 1 декабря. Ожидалось, что большинство товаров обложат 25%-ным тарифом, некоторые — 10%-ным.

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