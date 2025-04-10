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10 апреля 2025, 15:44 Читати українською

Доход TSMC в первом квартале вырос на 42%, превысив прогнозы

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сообщил, что доход компании в первом квартале вырос на 42%, несколько превысив ожидания рынка благодаря буму в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC сообщил, что доход компании в первом квартале вырос на 42%, несколько превысив ожидания рынка благодаря буму в сфере искусственного интеллекта.
Фото: TSMC

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Отмечается, что доход за январь-март 2025 составил 839,3 млрд тайваньских долларов ($25,6 млрд).

Это было несколько выше оценки LSEG SmartEstimate в 835,7 млрд тайваньских долларов, составленной на основе прогнозов 19 аналитиков.

В феврале компания заявила, что доход, вероятно, будет на нижней границе этого диапазона из-за потерь в $161 млн от землетрясения в Тайване в январе.

TSMC обнародует полный отчет о доходах за первый квартал 17 апреля, включая прогнозы на текущий квартал и весь год.

Компания, среди клиентов которой Apple и Nvidia, стала одним из основных бенефициаров развития искусственного интеллекта, что значительно компенсировало уменьшение спроса на чипы, используемые в потребительской электронике, такой как планшеты, после снижения спроса во время пандемии.

Как и у других компаний, акции TSMC резко упали после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении общих пошлин на импорт на прошлой неделе, хотя пока полупроводники не были включены в список.

Однако после объявления Трампа о приостановлении пошлин акции компании на Тайване выросли на 9,9% в четверг, уменьшив убытки до 19,7%, что почти соответствует снижению более широкого индекса на 17,5%.

Читайте также: Трамп угрожает TSMC заоблачным налогом, если компания не построит заводы в США

Напомним

«Минфин» писал, что американский гигант полупроводников Intel и тайваньский технологический лидер TSMC договорились о предварительном сотрудничестве, чтобы вместе управлять заводами Intel по выпуску микросхем.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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