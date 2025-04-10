«Тарифная война» может обвалить торговлю между США и Китаем на 80% — ВТО

Эскалация «тарифной войны» между США и Китаем может привести к падению торговли товарами между двумя крупнейшими экономиками мира на 80% и серьезно помешать мировой экономической перспективе. Об этом говорится в специальном заявлении гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы, передает Укринформ.

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Что известно

«Эскалация торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем создает серьезный риск резкого сокращения их двусторонней торговли. Наши предварительные прогнозы показывают, что торговля товарами между двумя экономиками может сократиться на 80%», — говорится в заявлении.

По словам Оконджо-Ивеалы, подход «глаз за глаз» в тарифной войне между двумя крупнейшими экономиками мира, чья двусторонняя торговля составляет около 3% мировой, будет иметь более широкие последствия и может серьезно нанести ущерб мировой экономической перспективе в случае дальнейшей эскалации.

«Отрицательные макроэкономические последствия не ограничатся Соединенными Штатами и Китаем, а распространятся и на другие экономики, особенно наименее развитые страны», — убеждена глава международной организации.

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Она отметила, что особую обеспокоенность ВТО вызывает потенциальная фрагментация глобальной торговли по геополитическим линиям и разделение мировой экономики на два блока, что может привести к долгосрочному сокращению глобального реального ВВП почти на 7%.

«Для мирового сообщества очень важно работать вместе, чтобы сохранить открытость международной торговой системы. Члены имеют право защищать открытую, основанную на правилах систему торговли, и ВТО является важной платформой для диалога», — подчеркнула Оконджо-Ивеала.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам прошлого года увеличился на 3,7% и составил $688,28 миллиарда, США остались крупнейшим торговым партнером Китая.

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При этом экспорт из КНР в США увеличился на 4,9% до $524,66 млрд, а поставки товаров из Соединенных Штатов в Китай сократились на 0,1% до $163,62 млрд. В торговле двух стран по-прежнему сохраняется значительный дисбаланс в пользу Китая.