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10 апреля 2025, 12:55 Читати українською

Биткоин вырос до $83 000, Binance представила второй маржинальный актив LDUSDT: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Биткоин вырос до $83 000 на фоне решения Трампа приостановить пошлины для ряда стран

Вечером 9 апреля цена биткоина начала стремительно расти на фоне решения Трампа приостановить пошлины для ряда стран на 90 дней. Ночью стоимость первой криптовалюты достигла $83 460, но потом немного откатилась назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости цена BTC составляет около $82 160. За сутки актив вырос на 6%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Ethereum поднялся до $1 600, за сутки эфир вырос почти на 10%.

Binance представила второй маржинальный актив LDUSDT

Криптовалютная биржа Binance представила второй маржинальный актив с вознаграждениями LDUSDT для платформы по торговле фьючерсами. В компании отметили, что он не является стейблокином.

Согласно анонсу, пользователи смогут конвертировать стейблкоины USDT, заблокированные в программе Simple Earn, в LDUSDT для дальнейшего использования в качестве марж для торговли фьючерсными контрактами.

При этом пассивный доход в виде годовой процентной ставки (APR) сохранится. Точных сроков запуска продукта в бирже не назвали, отметив, что он будет доступен скоро.

В компании подчеркнули, LDUSDT не является стейблокином. Как и предыдущий такой актив — BFUSD — он будет использоваться только на Binance Futures.

«Пользователи сначала подписываются на Simple Earn USDT Flexible Product, чтобы получать APR в реальном времени. Поскольку их USDT при этом заблокированы, они ничего не могут сделать с этими активами до их погашения. Однако теперь у них есть возможность обменять заблокированные USDT на LDUSDT для торговли фьючерсами по-прежнему, получая APR», — заявил в комментарии The Block представитель Binance.

В компании отметили, что текущее значение APR составляет около 1,5%. Как и в случае с предыдущим маржинальным активом, она никогда не опустится ниже нуля.

Это новый шаг, который следует за предварительным запуском BFUSD, первого маржинального актива Binance, приносящего вознаграждение. BFUSD позволяет пользователям получать прибыль (APY) благодаря хеджировочным и инвестиционным стратегиям Binance, генерируя доходы от финансирования и вознаграждения за стэйкинг.

Инвесторы продолжили выводить капитал из спотовых биткоин- и Ethereum-ETF

9 апреля 2025 года суммарный чистый суточный отток капитала из спотовых биткоин- и Ethereum-ETF в США составил $138,31 млн. Негативная динамика в этих секторах длится пять и два дня соответственно. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

Среди фондов на базе первой криптовалюты отток зафиксировали четыре продукта:

  • IBIT — $89,71 млн;
  • GBTC — $33,8 млн;
  • BTCW — $5,67 млн;
  • HODL — $4,65 млн.

Приток зафиксирован только по одной позиции — BITB ($6,71 млн). Объем торгов по этим продуктам составил $5,3 млрд.

Отток денежных средств из сегмента длится пять дней подряд. За этот период фонды на базе первой криптовалюты потеряли $727,34 млн.

В секторе биржевых фондов на базе Ethereum также прослеживается отток. По итогам торгового дня потерю капитала зафиксировали два продукта:

  • FETH — $5,73 млн;
  • ETHA — $5,45 млн.

Остальные позиции закрыли сессию с нулевым значением притока/оттока.

Сенат США утвердил Пола Аткинса в должности главы SEC

Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за утверждение Пола Аткинса на должность главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). 54 сенатора поддержали предложение о назначении Аткинса на пост, 44 — против, еще трое не голосовали.

Отметим, что в конце 2024 года президент США Дональд Трамп подтвердил кандидатуру Пола Аткинса как будущего главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Тогда политик заявил, что Аткинс поддерживает инновации и связанные с ними рынки, а также отметил, что у последнего есть опыт работы в области цифровых активов.

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Источник: Минфин
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