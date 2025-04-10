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10 апреля 2025, 9:27 Читати українською

Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на $50 млрд — Зеленский

Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а то на 50 миллиардов долларов. Она рассматривает вооружение как своеобразную гарантию безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.

Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а то на 50 миллиардов долларов.
Фото: depositphotos

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Помощь Байдена

По мнению Зеленского, Украина еще не исчерпала пакет военной помощи, согласованный предыдущим президентом США Джо Байденом.

«О помощи при Байдене. Я не помню относительно сроков, если честно. Мне кажется, помощь шла вне любых сроков все это время. Поэтому я бы не привязывался к срокам. Там важен объем денег. Он исчерпан? Нет. Там есть на что нам рассчитывать», — заявил президент.

Однако он добавил, что Украина уже передала американской стороне запрос на пакет дополнительной помощи, который она хочет купить.

«Мы передавали американской стороне большой пакет, который мы хотим купить. Купить в том или ином виде. Это наш формат, как мы заплатим за это», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что будущий пакет военной поддержки от США Украина не просила бесплатно.

«Мы на это рассчитываем даже как гарантию безопасности. Как увязать наше соглашение с гарантией безопасности? Очень просто. Дайте нам пакет, мы за него заплатим, мы считаем именно этот пакет, в который входит и ПВО, и другие соответствующие инструменты, которые нам очень нужны, мы на это будем рассчитывать как на гарантию безопасности. Вот оно все и связано».

Глава государства рассказал, что говорил с президентом США Дональдом Трампом о ПВО и просил продать средства обороны за десятки миллиардов долларов.

«Я ему сказал по телефону, дайте нам хотя бы десять. Это защита, это нам будет помощью после окончания войны, это гарантия безопасности, что у нас Украина закрыта противовоздушной обороной. Много разных форматов и инструментов, на которые мы готовы. Мы готовы были и 30 и 50 миллиардов найти на соответствующий пакет», — подчеркнул Зеленский.

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Источник: Минфин
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